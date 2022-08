Lemodellezték, hogy nézne ki, ha katasztrófa lenne a zaporizszsjai erőműben

Az ukrán hidrometeorológiai intézet az elmúlt napok időjárása alapján modellezte le, mi történne, ha katasztrófa történne Európa legnagyobb atomerőművében, ami az ukrán-orosz frontvonalon fekszik. A modell szerint a sugárzásból a Baltikum, Lengyelország és Belarusz kapna leginkább, de jutna Magyarországra, Moldovába, Romániába, Szerbiába és a csehekhez is.

In case a nuclear disaster at Zaporizhzhia nuclear power plant occurred on Aug 15-18, this is how the released airborne radioactive contaminants would probably get dispersed – Ukrainian hydrometeorological institute pic.twitter.com/1dQLcCtt1u

— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) August 18, 2022