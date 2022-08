Az FBI házkutatást tartott Donald Trump floridai házánál

Cikkünk frissül…

Az FBI rajtaütésszerű házkutatást tartott Donald Trump floridai otthonában – jelentette be a volt amerikai elnök. A közleményben Trump arra nem tért ki, hogy mit kerestek az FBI-ügynökök, de a politikus szerint váratlan rajtaütésről volt szó és a széfjét is feltörték.

olvasható a CNN által idézett közleményben. A hírportál hozzátette, hogy Trump a razzia idején nem tartózkodott Mar-a-Lagóban, a nyarakat általában a New Jersey állambeli Bedminterben található golfpályáján tölti. A CNN egy, az ügyre rálátó forrásra hivatkozva azt írta, hogy a razzia helyi idő szerint hétfőn kora reggel kezdődött és a privát klubként is funkcionáló ingatlannak azokra a részeire összpontosult, ahol Trump irodái és lakrészei találhatók.

A Guardian szerint a házkutatás azzal a nyomozással lehet összefüggésben, amelyet azzal kapcsolatban indítottak, hogy Trump az elnöksége végeztével törvénytelenül vitt magával dokumentumokat a Fehér Házból. A New York Times cikkében megerősíteni látszik ezt az információt, hozzátéve, Trump mintegy 15 doboznyi, titkosított iratot vitt magával, amelyet több hónap elteltével csak azután volt hajlandó átadni a Nemzeti Levéltárnak, hogy figyelmeztették, lépéseket tesznek a visszaszolgáltatás érdekében. A lapnak egy informátor azt állította, hogy a házkutatás célja az volt, hogy megnézzék, nem maradtak-e ott dokumentumok.

Az Axios hírportál hétfőn egy hamarosan megjelenő, a volt elnökről szóló könyv alapján azt írta, hogy Trump elnöksége alatt a Fehér Ház-i alkalmazottak rendszeresen találtak papírdarabokkal eltömített wc-ket és azt gyanították, hogy az elnök volt érte a felelős. Maggie Haberman újságíró a könyvben közzé is tesz két fotót két wc-kagylóról, mindkettőn az látható, hogy feliratos papírok vannak a lefolyóban. A kézírás, írja Haberman, Trumpé, aki közismert volt arról, hogy szereti megsemmisíteni az iratokat. A CNN úgy tudja, hogy áprilisban és májusban az FBI Trump több, Mar-a-Lagóban dolgozó asszisztensét kihallgatta az elnöki dokumentáció kezelésével kapcsolatban.

Trump says MAL has been searched by feds pic.twitter.com/UEC5KE5pJm

— Maggie Haberman (@maggieNYT) August 8, 2022