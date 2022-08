How We Fight

How We Fight

Azaz „Hogyan harcolunk” címmel tart helyi idő szerint délután fél kettő után beszédet Orbán Viktor a Conservative Political Action Conference (Konzervatív Politikai Akciókonferencia), azaz CPAC rendezvényén a texasi Dallasban.

A magyar miniszterelnök már napokkal ezelőtt megérkezett az Egyesült Államokba és találkozott Donald Trump volt amerikai elnökkel is. Trump a konferencia utolsó napján tartja majd a záróbeszédet, de a résztvevők között ott van számos republikánus politikus is, például Ted Cruz texasi szenátor, illetve Lauren Boebert, a képviselőház szélsőjobboldali tagja is.