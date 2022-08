Orbán Viktor beszéde az amerikai republikánusok konferenciáján

Az Amerikai Konzervatív Unió áltat szervezett konferenciát 1974-ben rendezték meg először, de azóta már külföldre is eljutott. Jövőre például Izraelben, idén májusban pedig Budapesten gyűltek össze a konzervatívok. Az eseményre Donald Trump is beköszönt. A mostani, dallasi konferencia szervezői között ott találjuk a Fidesz-közeli Alapjogokért Központot is.