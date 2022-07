Az ukránok szerint egy teljes orosz tüzérségi zászlóaljat semmisítettek meg

Az ukrán hadsereg légideszant és szárazföldi erőinek tüzérségi egységei megsemmisítettek egy tarackokból álló orosz tüzérségi zászlóaljat, legénységgel, felszereléssel és lőszerrel együtt – közölte az ukrán légideszant erők parancsnoksága pénteken a Facebookon.

A közlemény szerint nyolc darab 152 milliméteres tarackot semmisítettek meg. A csapásról videofelvételt is közzétett az ukrán hadsereg, ugyanakkor arra nem tértek ki, hogy a támadást hol hajtották végre.

Az ukrán vezérkar péntek reggeli helyzetjelentésében azt írta: a déli frontvonalon az ukrán katonák visszaverték az oroszok rohamműveleteit, akik visszavonultak és most arra összpontosítják erőiket, hogy megakadályozzák az ukrán csapatok ellentámadását.

A kijevi vezérkar közölte azt is, hogy mostanáig már körülbelül 39 ezer orosz katona vesztette életét Ukrajnában.

Jurij Szobolevszkij, a déli országrészben lévő Herszon megyei tanácsának elnökhelyettese a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról számolt be, hogy a régiót megszálló orosz erők pontonátkelő építését tervezik a megyeszékhely, Herszon városa közelében, miután az ukrán hadsereg a héten két támadást is végrehajtott a stratégiailag fontos Antonyivszkij-híd ellen. Az Ukrajinszka Pravda hírportál rámutatott arra, hogy a Dnyeper (Dnyipro) folyón átívelő Antonyivszkij-híd fontos szállítási útvonal, amelyen keresztül az orosz erők felszereléseket és lőszereket szállítottak az Oroszország által 2014-ben önkényesen elcsatolt Krímből. A híd az ukrán támadások következtében annyira megrongálódott, hogy az orosz megszálló hatóságoknak le kellett zárniuk.

Szobolevszkij megjegyezte: szerinte az oroszok Ukrajna megszállt területein kezdik “azt érezni, hogy egy idegen országban vannak, ahol egyáltalán nem látják őket szívesen”.

Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Twitteren kijelentette, hogy Kijev érdemi tárgyalást vár az Europol illetékeseivel, tényekkel és bizonyítékokkal az Ukrajnából érkező “fegyverek és katonai áruk feketepiaci kereskedelmének” eseteiről. Hangsúlyozta: az ukrán hatóságok érdekeltek a gyors információcserében, hogy mihamarabb reagálhassanak az ilyen esetekre. A tisztségviselő felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az Ukrajnából kiinduló fegyvercsempészetről szóló hírek a nyugati médiában időben egybeestek a MakZim elnevezésű nagyszabású orosz információs művelet bevetésével, amelynek célja Ukrajna hiteltelenítése, a szövetségesek fegyverszállításának leállítása.

Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője korábban kijelentette, hogy Ukrajnából származó lőfegyverek és katonai áruk jelentek meg a nemzetközi feketepiacon.

Pénteken az ukrán rendfenntartók razziát tartottak egy kijevi katonai üzlethálózatnál, amelynek vezetőit azzal gyanúsítják, hogy Lengyelországtól humanitárius segélyként kapott védőfelszerelésekből próbáltak anyagi hasznot húzni.

(MTI)