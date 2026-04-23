képviselői irodaházmagyar pétertiszaügynökakták
Belföld

Magyar Péter bejelentést tett az ügynökaktákkal és a képviselői irodákkal kapcsolatban

admin D. Kovács Ildikó
2026. 04. 23. 14:46
Képviselői Irodaház
Mohos Márton / 24.hu
Képviselői irodaház, Budapest
A leendő kormányfő megerősítette a párt kampányígéretét, és arról is bejelentést tett, hogy hol (nem) lesz irodája a tiszás képviselőknek.

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ezzel megerősítette a kampányban tett ígéretét, illetve a párt programjában foglaltakat, de ugyanerről beszélt szerdán Ruff Bálint is, akit a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra jelöl a Tisza.

Magyar a posztban egy másik bejelentést is tett:

a képviselőink nem költöznek be az ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló Képviselő irodaházba (Fehér Ház).

A pártelnök azt nem írta, hogy akkor hol lesznek a képviselőik irodái, ugyanakkor azt már korábban közölte, hogy miniszterelnökként nem fog beköltözni a Karmelitába, hanem valahol a parlament közelében lesz az irodája.

Frissítünk!

A Tisza Párt a 444 megkeresésére közölte, hogy a Parlament túloldalán lévő Szabad György Irodaházba költöznek be, amelyet alagút köt össze az Országházzal.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik