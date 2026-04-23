Magyar Péter bejelentést tett az ügynökaktákkal és a képviselői irodákkal kapcsolatban

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ezzel megerősítette a kampányban tett ígéretét, illetve a párt programjában foglaltakat, de ugyanerről beszélt szerdán Ruff Bálint is, akit a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra jelöl a Tisza.

Magyar a posztban egy másik bejelentést is tett:

a képviselőink nem költöznek be az ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló Képviselő irodaházba (Fehér Ház).

A pártelnök azt nem írta, hogy akkor hol lesznek a képviselőik irodái, ugyanakkor azt már korábban közölte, hogy miniszterelnökként nem fog beköltözni a Karmelitába, hanem valahol a parlament közelében lesz az irodája.