„Az én személyes búcsúm Orbán Viktortól” – írta Schóbert Norbi a videóhoz, melyben megöleli a leköszönő miniszterelnököt

2026. 04. 23. 16:13
„Ne bántsatok, hagyj gyászoljak” – kérte közösségi oldalán a fitneszedző.

Schóbert Norbi csütörtökön kitett egy – a választás előtt készült – videót az Instagramra, amelyben a hozzá odalépő Orbán Viktort megöleli, míg a háttérből hallani felesége, Rubint Réka hangját, ahogyan azt mondja: „Nyerni fogunk!”

Az én személyes búcsúm Orbán Viktortól. Nem volt közeli ismerősöm, nem voltam Ner-es, talán kétszer találkoztam Vele 16 év alatt 1 percre. Nem kaptam Tőle pénzt

– kezdte bejegyzését Schóbert, amit úgy folytatott, megpályáztak egy ingyenes tömegsportpályázatot, és normál fellépési áron megcsináltak 20 állomást.

Mint ismert, Schóberték az utolsó percig kitartottak a Fidesz mellett, a fitneszedző pedig továbbra is a leváltott kormánypárt támogatójának vallja magát.

Amit tettünk, önszántunkból tettük. Nem fogunk kifarolni mögüle, mint sok Ner milliárdos és celeb. Én ma is Őt a magyar történelem legjobb miniszterelnökének tartom és legnagyobb formátumú politikusának. Sajnos Őt is elárulták, akár csak minket.

Tiszás fiatalok szólnak be Schóbert Norbinak az utcán

Ma naponta az utcán beszólnak nekem tizenéves Tiszás fiatalok: Áradjon! Hát áradjon. Sok sikert az új kormánynak, váltsa valóra az álmokat! Szívből kívánom a népemnek! Én attól még mindhalálig tisztelni és szeretni fogom Viktort!

– olvasható Schóbert Norbi posztjában, amit a videóhoz fűzött megjegyzéssel zár: felidézte, hogy Orbán Viktor üzent Rubint Rékának betegsége nyilvánosságra kerülése után, majd februári évértékelőjéről távozóban csak hozzájuk lépett oda.

A feleségemnek kezet csókolt és azt mondta: Vigyázzon magára! Engem átölelt. A Miniszterelnök! Réka azt kiabálta a betegségéről: Győzni fogunk! Ez volt életem egyik legszebb, legmeghatározóbb találkozása. Talán az első és utolsó is. Ne bántsatok, hagyj gyászoljak, mint közel 2.5 millió honfitársam! Köszönöm a megértést! 🙏

 

