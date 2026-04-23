A rendszeresen bikinis képeket posztoló, Trump hívő influenszerről kiderült, hogy valójában nem is létezik

2026. 04. 23. 20:30
Hatalmas követőtábort gyűjtött össze a közösségi médiában egy bikinis fotóiról és Trump-párti posztjairól ismert influenszer, ám nemrég kiderült, hogy a népszerű profil mögött nem egy valódi nő, hanem egy mesterséges intelligenciát használó indiai férfi állt.

Komoly visszhangot váltott ki az interneten, amikor pár nappal ezelőtt a Wired című techportál cikkéből kiderült, hogy egy népszerű, bikinis fotóiról és konzervatív politikai üzeneteiről ismert influenszer valójában nem is létezik.

A közösségi médiában Emily Hart néven ismert profil a Daily Mirror szerint rövid idő alatt hatalmas követőtábort gyűjtött össze az Instagramon. A fiók rendszeresen tett közzé bikinis képeket, amerikai zászlókkal készült fotókat és Donald Trump amerikai elnököt támogató politikai üzeneteket, amelyek különösen a republikánus szavazók körében váltak népszerűvé.

A profil sokak számára teljesen valódinak tűnt, és egy ideig senki sem gyanította, hogy a háttérben nem egy igazi influenszer áll.

Egy diák készítette az egész karaktert

A történet akkor vett fordulatot, amikor a techportál bemutatta, hogy az influenszer tartalmait valójában egy 22 éves indiai orvostanhallgató állította elő.

A fiatal férfi mesterséges intelligencia segítségével hozta létre a karakter külsejét, majd rendszeresen új képeket és videókat generált róla, amelyeket a közösségi médiában osztott meg. Elmondása szerint eredetileg pénzt szeretett volna keresni a tanulmányai finanszírozására.

A beszámoló szerint naponta kevesebb mint egy órát töltött az AI-influenszer tartalmak elkészítésével, mégis jelentős bevételhez jutott az előfizetésekből és az online platformokon keresztül érkező támogatásokból.

Politikai tartalmakkal növelte a követőtábort

A cikkben csak Samként említett fiatalember azt nyilatkozta a portálnak, hogy eredetileg a saját arcával gyártott rövid videókat – úgynevezett Shortokat – a YouTube-ra azzal a céllal, hogy a tanulmányai során készített jegyzeteket más orvostanhallgatóknak is értékesíteni tudja online.

Azonban ez a terv nem jött be, ezért a Google Gemini nevű mesterséges intelligenciájának tanácsára arra jutott, hogy létrehoz egy fiatal és vonzó jobboldali influenszert, mert egy ilyen profillal akár sok pénzt is kereshet.

A szoftver ugyanis azt javasolta neki, hogy a „konzervatív szegmensre” koncentráljon, mivel a célközönség – különösen az amerikai férfiak – „gyakran rendelkezik magasabb rendelkezésre álló jövedelemmel és hűségesebb”.

Ekkor született meg a nővérnek tanuló, Donald Trumpot támogató Emily Hart karaktere. Aki természetesen a konzervatív politikai nézeteinek is rendszeresen hangot adott, például egy jó republikánushoz híven kiállt a bevándorlási szabályok szigorítása, és a fegyvertartás joga mellett is.

Ezek a bejegyzések sok esetben vitákat váltottak ki, ugyanakkor jelentősen növelték az oldal ismertségét.

Minden nap írtam valamit, ami kereszténybarát, a második alkotmánymódosítás mellett áll, az élet védelmét támogatja, az abortusz ellen szól, a woke-mozgalom ellen és a bevándorlás ellen

– nyilatkozta a férfi.

A karakter népszerűsége miatt az alkotó fizetős platformokon is megjelent, ahol előfizetésért cserébe további, mesterséges intelligenciával generált képeket kínált.

Az AI-influenszerek egyébként manapság már annyira gyakorinak számítanak, hogy 2024-ben az első szépségversenyüket is megrendezték, és közben a tévéképernyőket is szép lassan elkezdték elfoglalni. Elég ha a Delta új műsorvezetőjére, Bíró Adára gondolunk.

Végül lebukott és törölték a profilt

Az ügy végül akkor került nyilvánosságra, amikor a közösségi platform üzemeltetői megvizsgálták a fiókot, és megállapították, hogy a képeken szereplő személy nem valódi.

A profilt ezt követően még februárban törölték, mivel a szabályzat szerint az ilyen tartalmak esetében egyértelműen jelezni kell, ha mesterséges intelligenciával létrehozott karakter szerepel rajtuk.

Kevesebb mint egy órát dolgozott naponta

„Naponta talán 30–50 percet szántam rá, és orvostanhallgatóként jó pénzt kerestem vele. Indiában nem lehet ennyit keresni. Nem láttam még ennél egyszerűbb módszert az online pénzkeresésre” – mondta Sam, és egyúttal azt is elárulta, hogy egy ponton fontolóra vette egy második, mesterséges intelligencia által generált nő létrehozását, aki az Instagram liberális oldalát célozta volna meg.

De végül elvetette az ötletet, mert úgy gondolta, hogy a liberális nézeteket valló felhasználóknak leesne, hogy egy mesterséges intelligencia általt generált karakterről van szó, és nem egy valódi emberről.

A férfi emellett elárulta, hogy egy idő után egyébként magától is abbahagyta volna a Harttal kapcsolatos tartalmak posztolását, de azt is hozzátette, hogy ő továbbra sem hiszi azt, hogy a hamis profiljával „átverte volna az embereket”.

„Akaratlanul is egy gyönyörű szörnyet teremtettünk" – az AI-influenszerek már a spájzban vannak
Évek óta találkozni a közösségi médiában virtuális influenszerekkel, mára viszont már odáig jutott a technológia, hogy a digitális képmásokat a kevésbé médiatudatos felhasználók nagyon is valódinak hihetik. Azt még nehéz megjósolni, mit hoz számukra a jövő.

„Az én személyes búcsúm Orbán Viktortól” – írta Schóbert Norbi a videóhoz, melyben megöleli a leköszönő miniszterelnököt
Pottyondy Edina Orbán Viktor múlt heti interjújáról: Egy elgyötört szélhámost láttam
Szilágyi Szilvi Ruff Bálintról: Ilyen emberekkel a határ a csillagos ég, ha az országunk sorsára gondolok
Egyszerűbb kvíz nincs is: országzászlókat kell felismerni egyetlen kép alapján
Sokat nyerhet vele a hazai oktatás, de kockázatot is hordoz – portré Rubovszky Ritáról
