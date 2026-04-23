Trump: Minden iráni hajót meg kell semmisíteni, amely aknát próbál telepíteni a Hormuzi-szorosban

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát próbál telepíteni a Hormuzi-szorosban.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt is közölte, hogy az amerikai erők megnövelt kapacitással dolgoznak a fontos tengeri hajózási útvonalon már elhelyezett tengeri aknák eltávolításán.

Donald Trump egy másik bejegyzésben megismételte, hogy az iráni kikötőket érintő amerikai katonai blokád addig marad fenn, amíg Irán nem köt megállapodást, és azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljes mértékben” ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost. „Egyetlen hajó sem léphet be, vagy hagyhatja el (a szorost) az Egyesült Államok haditengerészetének jóváhagyása nélkül” – fogalmazott.

Az elnök egyben kifejtette, hogy Iránon belül hatalmi harc dúl a „keményvonalasok” és a „mérsékeltek” között. „Iránban nehéz napok járnak, hogy kitalálják, ki is a vezetőjük” – írta.

Váratlanul távozott a haditengerészetért felelős miniszter

Donald Trump egy harmadik bejegyzésében megköszönte John Phelan, a haditengerészetért felelős miniszter munkáját, aki váratlanul távozott posztjáról. Az elnök szerint a több mint egy évig hivatalban lévő miniszter érdemei közé tartozik a haditengerészet megerősítése.

John Phelan távozását indoklás nélkül szerdán közölte a Pentagon. A haditengerészetért felelős kormányzati posztot megbízottként az eddigi miniszterhelyettes, Hung Cao tölti be, aki huszonöt éven keresztül szolgált az amerikai haditengerészet kötelékében.

