Forinterősödés: soron kívüli árcsökkentést jelentett be az Aldi

Az elmúlt időszakban tapasztalható forinterősödés a beszerzési piacokon is egyértelműen érezteti hatását. A hazai fizetőeszköz árfolyamának változása mérsékli részben az importtermékek, részben a hazai gyártásban is használt import alapanyagok költségét, így számos élelmiszer és háztartási termék esetében csökkentek a beszerzési árak – olvasható az üzletlánc közleményében.

Az Aldi a korábbi árazási gyakorlatának megfelelően a kedvező beszerzési környezetből adódó előnyöket ezúttal is továbbadja a vásárlóknak. Az áruházlánc 2026 első negyedévében már összesen több mint 1000 termék esetében csökkentett tartósan árat, a mai naptól érvényes tartós árcsökkentés pedig több mint 100 árucikket érint. Az ármérséklés pékárukat, tej-, hal- és hústermékeket, funkcionális élelmiszereket, háztartási papírárukat és tisztítószereket, illetve kozmetikai termékeket egyaránt érint.

„Célunk, hogy a kedvező gazdasági folyamatok hatása minél gyorsabban megjelenjen a bolti árakban, ezzel is támogatva a háztartások pénzügyi egyensúlyát, egyúttal tovább mérsékelve az inflációt” – idézik a közleményben Bernhard Haidert, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.