Tóth Verát is felkérték propagandavideók gyártására, azt mondja, „baromi sok pénzt” fizettek volna neki érte

Néhány nappal a Kontrollnak adott interjúja után Tóth Vera a Telex Afternek is nyilatkozott: a beszélgetés során szóba került az énekesnő viszonya a húgával, Tóth Gabival. Mint ismert, a testvérek eltérő politikai véleményen vannak: míg Gabi a Fidesz egyik leghangosabb celeb-támogatója volt a kampányidőszakban (sőt, havi 1,3 millió forintért alkalmazta őt a Fidesz-frakció), addig Vera az országgyűlési választás előtt vállalta fel, hogy a Tisza Pártot támogatja. Most a Telexnek elmondta, a köztük lévő véleménykülönbség miatt húga részéről voltak poénos beszólogatások az ő irányába.

Én erőszakosan próbáltam kerülni, hogy köztünk ez téma legyen, de gondolom, azért van fantáziád…

– mondta el Tóth Vera, hozzátéve: Tóth Gabi valóban elkötelezett a jobboldal felé, és érzelmileg is azonosul az üzenetekkel, amiket közvetít.

Tóth Verát is megpróbálták beszervezni

A politikai influenszerkedésről is elmondta a véleményét, vagyis arról, mikor valaki fizetségért cserébe propagandatartalmakat készít. „Nagyon sajnálatos” – jelentette ki, majd elismerte, hogy őt is megkeresték ilyesmivel.

Engem is kerestek, és DPK-ra is kerestek, és nem vállaltam el. Nincs az a pénz, amiért én egy ilyet elvállaljak.

Arra is felelt, sok pénz lett-e volna:

Hát, baromi sok pénz, persze! Annyit, amennyit kérsz, annyit odaadnak. Csak add az arcod, és menjél!

Tóth Gabi és Kocsis Máté között személyes kapcsolat van

Tóth Vera arról is mesélt, Tóth Gabi nagyon jó viszonyban van korábbi főnökével, Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezetővel, akivel egyébként ő is találkozott már.

Ott elég komoly személyes kapcsolódások voltak, vannak is, ami szerintem nagyban eldönti azt, hogy hová áll be valaki. Nálam nincsenek ilyen személyes kapcsolódások, sőt, őszintén bevallom, én önvédelemből távol is tartottam magam ettől. Sokszor volt olyan, hogy egy helyen voltam ezekkel az emberekkel, de valahogy próbáltam éreztetni, hogy én nem akarok velük beszélgetni, nem akarok belekeveredni, nem akarok közös fotót, nem akarom politikai személyekkel azonosítani magamat. Én bárkivel szívesen beszélgetek, Kocsis Mátéval is beszélgettem már, és alapvetően egy kedélyes beszélgetés volt.