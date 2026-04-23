Orbán egyik utolsó rendelete: mégsem tér vissza a reklámadó júliustól

2026. 04. 23. 21:15
2026. július 1-jétől lépett volna életbe a reklámadó, amely hét éve nulla százalékos, azonban a leköszönő miniszterelnök egyik utolsó rendelete megkíméli vállalkozásokat.

2026. július 1-jétől újra életbe lépett volna a 7 és fél százalékos reklámadó a 100 millió forint feletti reklámbevételekre, ám úgy tűnik, hogy minden marad a régiben.

A csütörtökön megjelent Magyar Közlönyben ugyanis felbukkant egy Orbán Viktor távozó miniszterelnök által aláírt kormányrendelet, amely azt írja, hogy az évek óta zajló ukrajnai háború negatív hatást gyakorol a magyar gazdaságra, és intézkedni kell arról, hogy a vállalkozások terhei ne emelkedjenek.

Ezért a 2019. július 1-je felfüggesztett reklámadó mégsem lép életbe idén nyártól, hanem továbbra is az adóalap 0 százaléka marad. 

A reklámadót hét évvel ezelőtt azután függesztették fel, hogy az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítette a szabályrendszer egyes elemeit. Visszavezetéséről 2025 őszén döntött a leköszönő kormány.

