Orbán egyik utolsó rendelete: mégsem tér vissza a reklámadó júliustól

2026. július 1-jétől újra életbe lépett volna a 7 és fél százalékos reklámadó a 100 millió forint feletti reklámbevételekre, ám úgy tűnik, hogy minden marad a régiben.

A csütörtökön megjelent Magyar Közlönyben ugyanis felbukkant egy Orbán Viktor távozó miniszterelnök által aláírt kormányrendelet, amely azt írja, hogy az évek óta zajló ukrajnai háború negatív hatást gyakorol a magyar gazdaságra, és intézkedni kell arról, hogy a vállalkozások terhei ne emelkedjenek.

Ezért a 2019. július 1-je felfüggesztett reklámadó mégsem lép életbe idén nyártól, hanem továbbra is az adóalap 0 százaléka marad.

A reklámadót hét évvel ezelőtt azután függesztették fel, hogy az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítette a szabályrendszer egyes elemeit. Visszavezetéséről 2025 őszén döntött a leköszönő kormány.