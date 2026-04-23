Olajszállítmány érkezett a Barátság vezetéken, Ukrajnába pedig elindulhat az EU-s hitel

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol csütörtökön. Mint írták, a cég kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon, vagyis a Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után újraindult.

Az ellátás helyreállítása nemcsak energetikai, hanem politikai értelemben is fordulópontot jelentett: az olajszállítás újraindulásával Magyarország és Szlovákia megszüntette a vétót az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag ellen.

A döntéssel felszabadult az EU eddigi legnagyobb pénzügyi támogatási csomagja Ukrajna számára, amelyet a háború sújtotta ország két év alatt hívhat le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en „rendkívül fontos napnak” nevezte a csütörtöki fejleményt Ukrajna védelme és az Európai Unióval való kapcsolatok szempontjából.

Az államfő szerint a hitel megerősíti az ukrán hadsereget, növeli az ország ellenálló képességét, és biztosítja az állami szociális kifizetések finanszírozását egy olyan időszakban, amikor Ukrajna már több mint négy éve teljes körű háborút folytat. Kiemelte: kiemelten fontos, hogy az ország ilyen mértékű pénzügyi kiszámíthatósághoz jutott.

Erre költi majd Ukrajna az uniós támogatást

Zelenszkij közlése szerint Ukrajna azon dolgozik, hogy az első részletek már május–júniusban megérkezzenek, miután az uniós tagállamok elvégzik a szükséges technikai ellenőrzéseket. A forrásokat egyebek mellett:

ukrajnai fegyvergyártásra,

külföldi fegyverbeszerzésekre,

valamint az energetikai rendszer és a kritikus infrastruktúra tél előtti megerősítésére fordítják.

A háttérben az is hangsúlyosan megjelent, hogy az Európai Unión belüli patthelyzet komoly finanszírozási kockázatokat vetett fel Ukrajna számára, és egyre erősödtek azok a félelmek, hogy az ország kifut a pénzből – emlékeztetett a Politico.

Az üggyel kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megszólalt. Úgy fogalmazott: miközben Oroszország fokozza agresszióját, az Európai Unió is fokozza támogatását Ukrajna felé, hogy az ország képes legyen megvédeni magát. Von der Leyen a ciprusi uniós találkozóra tartva nyilatkozott, ahol az energiahelyzetről és a Közel-Kelet konfliktusának európai hatásairól is tárgyalnak.