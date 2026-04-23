magyar péteroktatási minisztertisza-kormány
Magyar Péter pénteken megnevezi a Tisza-kormány oktatási miniszterét

Magyar Péter
Magyar Péter, leendő miniszterelnök
2026. 04. 23. 19:11
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter, leendő miniszterelnök
A Tisza elnöke újabb kormánytagokat fog megnevezni.

Pénteken Magyar Péter bejelenti a Tisza-kormány újabb tagjait, közöttük a leendő oktatási minisztert is – közölte a Facebookon a leendő miniszterelnök.

Április 16-án a Telex írta meg, hogy Rubovszky Rita lehet az új kormány oktatási minisztere. A hírt – amelyet azóta sem cáfoltak, pusztán Magyar Péter finomította annyival, hogy több jelölt is van – sokan üdvözölték, ám heves reakciókat is kiváltott egyes közszereplők részéről. Rubovszkyt ellentmondásosan jellemezték lapunknak az őt ismerő forrásaink.

A Tisza-kormány eddig bejelentett tagjai:

  • Orbán Anita – külügyminiszter
  • Kármán András – pénzügyminiszter
  • Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
  • Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
  • Gajdos László – az élő környezetért felelős miniszter
  • Bóna Szabolcs – agrár‑ és élelmiszergazdasági miniszter
  • Ruszin‑Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
  • Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter
  • Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter

A kormányalakítás után 16 minisztérium kezdi majd meg a működését.

„Az én személyes búcsúm Orbán Viktortól” – írta Schóbert Norbi a videóhoz, melyben megöleli a leköszönő miniszterelnököt
Magyar Péter bejelentést tett az ügynökaktákkal és a képviselői irodákkal kapcsolatban
Pillanatok alatt hullott darabokra az Orbán által felépített világ
Kvíz: az „Örök Várostól” a „Nagy Almáig” – ismered a Föld városainak beceneveit?
Sokat nyerhet vele a hazai oktatás, de kockázatot is hordoz – portré Rubovszky Ritáról
