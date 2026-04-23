Magyar Péter pénteken megnevezi a Tisza-kormány oktatási miniszterét

Pénteken Magyar Péter bejelenti a Tisza-kormány újabb tagjait, közöttük a leendő oktatási minisztert is – közölte a Facebookon a leendő miniszterelnök.
Április 16-án a Telex írta meg, hogy Rubovszky Rita lehet az új kormány oktatási minisztere. A hírt – amelyet azóta sem cáfoltak, pusztán Magyar Péter finomította annyival, hogy több jelölt is van – sokan üdvözölték, ám heves reakciókat is kiváltott egyes közszereplők részéről. Rubovszkyt ellentmondásosan jellemezték lapunknak az őt ismerő forrásaink.
A Tisza-kormány eddig bejelentett tagjai:
- Orbán Anita – külügyminiszter
- Kármán András – pénzügyminiszter
- Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
- Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
- Gajdos László – az élő környezetért felelős miniszter
- Bóna Szabolcs – agrár‑ és élelmiszergazdasági miniszter
- Ruszin‑Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
- Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter
- Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
A kormányalakítás után 16 minisztérium kezdi majd meg a működését.