Magyar Péter pénteken megnevezi a Tisza-kormány oktatási miniszterét

Pénteken Magyar Péter bejelenti a Tisza-kormány újabb tagjait, közöttük a leendő oktatási minisztert is – közölte a Facebookon a leendő miniszterelnök.

Április 16-án a Telex írta meg, hogy Rubovszky Rita lehet az új kormány oktatási minisztere. A hírt – amelyet azóta sem cáfoltak, pusztán Magyar Péter finomította annyival, hogy több jelölt is van – sokan üdvözölték, ám heves reakciókat is kiváltott egyes közszereplők részéről. Rubovszkyt ellentmondásosan jellemezték lapunknak az őt ismerő forrásaink.

A Tisza-kormány eddig bejelentett tagjai:

Orbán Anita – külügyminiszter

– külügyminiszter Kármán András – pénzügyminiszter

– pénzügyminiszter Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter

– gazdasági és energetikai miniszter Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter

– egészségügyi miniszter Gajdos László – az élő környezetért felelős miniszter

– az élő környezetért felelős miniszter Bóna Szabolcs – agrár‑ és élelmiszergazdasági miniszter

– agrár‑ és élelmiszergazdasági miniszter Ruszin‑Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter

– honvédelmi miniszter Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter

– terület- és vidékfejlesztési miniszter Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter

A kormányalakítás után 16 minisztérium kezdi majd meg a működését.