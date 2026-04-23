Egy nappal azután, hogy az ügy kivizsgálására létrehozott bizottság arra jutott, hogy a légigyakorlat közben szelfiket és videókat készítő pilóták figyelmetlensége miatt ütközött össze két F-15K típusú vadászrepülőgép a levegőben, a dél-koreai légierő hivatalosan is bocsánatot kért a 2021-ben történt baleset miatt – számolt be a Guardian.

„Őszintén bocsánatot kérünk a nyilvánosságtól a 2021-ben történt balesettel okozott aggodalomért” – mondta a légierő szóvivője egy sajtótájékoztatón.

A szóvivő emellett azt is közölte, hogy az egyik érintett pilótát felfüggesztették repülési szolgálatából, súlyos fegyelmi büntetést kapott, és azóta kilépett a hadseregből.

Az utolsó repülése megörökítésével volt elfoglalva az egyik pilóta

A bocsánatkérésre az állami Számvevőszék és Ellenőrző Testület szerdán közzétett jelentése nyomán került sor, amely megállapította, hogy a személyes felvételek készítése érdekében végrehajtott, nem tervezett manőverek vezettek a két F-15K típusú repülőgép ütközéséhez egy 2021 decemberében Daegu városa közelében végrehajtott, kötelékben történt repülés során.

Az ellenőrök szerint az egyik pilóta – aki a formációban a vezető gép mellett repült – megpróbálta rögzíteni az egységnél töltött utolsó repülését úgy, hogy közben engedély nélküli manővereket is végrehajtott a géppel, hogy jobb legyen a kamera szöge, miközben egy másik pilóta videót forgatott a vezető gépről.

Ahogy a gépek közeledtek egymáshoz, mindkét legénység kitérő manővert hajtott végre, de a kísérőpilóta gépének a hátsó része eltalálta a vezető gép szárnyát, ami körülbelül 880 millió won – mai árfolyamon közel 186 millió forintnak megfelelő – kárt okozott a két vadászgépben.

A balesetben csodával határos módon nem sérült meg senki.

Kártérítésre kötelezték a pilótát

A vizsgálóbizottság elsősorban a kísérő pilótát tartotta felelősnek, de bírálta a légierőt is a repülés közbeni felvételek akkori laza ellenőrzése miatt, és elrendelte, hogy a pilóta térítse meg a javítási költségek körülbelül tizedét. A légierő közölte, hogy lépéseket tesz a repülésbiztonság szigorítására.

Nem ez az egyetlen hátborzongató hír az elmúlt évekből a dél-koreai légierőről, hiszen tavaly például olyan is történt, hogy két vadászpilóta véletlenül lebombázott egy falut. De az a polgári repülés során történt eset is nagy visszhangot kavart, amikor 2023-ban egy menetrend szerinti járat egyik utasa a levegőben nyitotta ki a repülőgép vészkijáratát. Ahogy a 2024-ben történt, 179 halálos áldozattal járó légikatasztrófa is, amikor egy dél-koreai reptéren leszálló repülőgép belecsapódott a kifutópálya végére spórolásból megépített betonfalnak.