Íme a hatos lottó 2026. április 23-i számai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten, 2026. április 23-án megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták:

9, 14, 19, 20, 36, 40

6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 12 darab, nyereményük egyenként 598 010 forint; 4 találatos szelvény 768 darab, nyereményük egyenként 9345 forint; 3 találatos szelvény 13 434 darab, nyereményük egyenként 3250 forint.

A múlt héten egyszerre vitték el az ötös, a hatos és a Skandináv lottó, illetve a Joker főnyereményét. Ennek hátteréről, és hogy szó lehetett-e csalásról, a Szerencsejáték Zrt. szakértőivel beszélgettünk.