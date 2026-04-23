Húsz helyszínen még maradnak katonák a kritikus infrastruktúra védelmében

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a honvédelmi miniszter vezetésével csütörtökön ülésezett az Egyeztető Törzs, amely részletesen áttekintette a kritikus fontosságú energetikai infrastruktúra katonai védelmének aktuális helyzetét.

Az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével húsz olyan végpontot jelöltek ki, ahol a Magyar Honvédség katonái a továbbiakban is részt vesznek a létesítmények őrzésében.

A döntés értelmében ugyanakkor nem minden helyszínen marad fenn a katonai jelenlét: azokról a létesítményekről, ahol az energiaügyi tárca már nem tartja indokoltnak a megerősített védelmet, a honvédség fokozatosan kivonja az állományát. Emiatt a következő időszakban az utakon csapatmozgásokra lehet számítani.

A választások után elkezdődött a katonák visszarendelése

Ahogy arról beszámoltunk, a vezérkari főnök már néhány nappal a parlamenti választások után elrendelte a korábban kirendelt katonák visszavonásának megkezdését. A Magyar Honvédség ezt „a kritikus infrastruktúrák és energialétesítmények őrzés-védelme kapcsán bevont állomány létszámának racionalizálásaként” írta le.

A katonai jelenlétet Orbán Viktor február végén rendelte el, majd a választások előtti héten tovább is erősítették, miután a szerb hatóságok robbanóanyagot találtak a Török Áramlat közelében.

(MTI)