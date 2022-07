Köszönetet mondott Boris Johnsonnak az ukrán elnök tanácsadója

Köszönetet mondott a brit miniszterelnökségről lemondó Boris Johnsonnak Ukrajna támogatásáért Mihail Podoljak, az ukrán elnök egyik legfontosabb tanácsadója. A Twitteren közzétett videón Podoljak többek között arról beszélt, hogy vezetőnek lenni annyit tesz, hogy a gonoszt gonosznak nevezzük és felelősséget vállalunk a legnehezebb időkben is. Podoljak szerint Johnson a kezdetektől fogva felismerte Oroszország gonoszságát és nem tett úgy, mintha egy apró konfliktusról lenne szó. Hozzátette: az ukránok nagyon hálásak Johnsonnak.

To be a leader – to call 🇷🇺 evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/vIuXVjUbzG

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022