Megérkeztek Ukrajnába az USA által küldött nagy hatótávolságú rakéták

Megérkeztek Ukrajnába azok a HIMARS rakéták, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok küldött – jelentette be a Twitteren Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter.

Az M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, azaz nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszer) segítségével akár a 80 kilométeres távolságra lévő célpontot is ki lehet lőni. A rendszer 227 milliméteres löveget használ.

A Guardian cikke megjegyzi, hogy Ukrajna és Oroszország eddig is használt mobil tüzérségi rendszereket, de a HIMARS hatótávolsága és pontossága jobb ezeknél.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022