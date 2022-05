Az ukránok megadásra szólíthatták fel az utolsó Mariupolt védő katonákat

Az ukránok feltehetően beleegyeztek az oroszok feltételébe, miszerint a Mariupol melletti Azovsztal acélműből evakuálhatja utolsó katonáit, amennyiben azok megadják magukat – állítja az amerikai székhelyű Institute for the Study of War nevű agytröszt.

– olvasható az intézet legújabb háborús értékelésében.

– teszik hozzá.

Note: The Kremlin may have agreed to a conditional surrender of the Azovstal defenders to hasten its ability to declare full control of #Mariupol. It may also be seeking to deflect criticism of the failed Siverskyi Donets River crossings and the overall slow pace of the invasion. https://t.co/zV30jkYi5J

