Putyin ezredest játszik az ukrán háborúban

Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan hadászati és operatív kérdésekben is dönt az orosz-ukrán háborúban, amelyek normális esetben ezredesi vagy dandártábornoki hatáskör lenne. Putyin ugyanis teljesen bevonódott a háborúba, még a csapatok mozgásáról is sokszor ő dönt a helyszínen levő parancsnokok helyett a nyugati katonai források szerint. Szerintük ezzel magyarázható az a múlt heti véres orosz kudarc, amelynek következtében több mint hetven járművet vesztettek el, miközben többször megkíséreltek átkelni a Sziverszki-Donyeck-folyón Donbaszban. Az ukránoknak ugyanis könnyű préda volt a pontonhídnál átkelő orosz haderő, amely így óriási veszteségeket szenvedett el. A kudarc még a Kreml-barát orosz katonai-bloggereknél is kiverte a biztosítékot, akik emiatt súlyosan bírálták az orosz haderőt (Putyint persze nem).

Az orosz haderő hiába vonult vissza az ukrán fővárostól és kezdett el a kelet-ukranai Donbaszra koncentrálni, nem ért el átütő sikereket. Nemhogy az ott állomásozó ukrán haderőt nem tudták átkaroló mozdulattal bekeríteni, de még kisebb városoknál sem sikerült a bekerítés. Az oroszok most a legkeletibb ukrán kézen fekvő város, Szeverodonyeck bevételére koncentrálnak.