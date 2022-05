Ötven méter magasra repülhetett az orosz tank lövegtornya

Rendkívül látványos videót rögzített a kínai Phoenix tévé stábja Mariupol környékén. Az eset múlt pénteken történt, amikor az ukránok kilőttek egy orosz T72-es tankot. A robbanás a lövegtornyot rendkívül magasra, akár 50 méteres magasságra repítette, közben többször is megpördült tengelye körül tonnás szerkezet.

A videót kiszúró portfolio.hu azzal magyarázza mindezt, hogy ennél a konstrukciónál a lövegtorony alá helyezték el az automata töltőmechanizmust és ha egy találat átüti a tank páncélzatát, a lőszerkészlet is berobban, ami sanszot sem hagy a legénységnek a túlélésre.

#Ukraine: A Russian tank lost it's turret outside Mariupol on May 6th.

According to the original source (Chinese Phoenix Television), it was a T-72B3 & was taken out 6km from the “humanitarian corridor” in the city. Quite curious that area was still harassed by UA forces. pic.twitter.com/lLG0pVpxyd

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 11, 2022