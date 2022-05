Ungváron váratlanul találkozott az amerikai és ukrán first lady

Előre be nem jelentett látogatást tett a kárpátaljai Ungváron vasárnap Jill Biden, az amerikai elnök, Joe Biden felesége. A first lady egy iskolába látogatott el, ahol menekülteknek, közöttük negyvennyolc gyereknek alakítottak ki ideiglenes szálláshelyet. Biden asszony itt találkozott Olena Zelenskával, az ukrán first lady-vel. Utóbbi a háború kezdete óta most lépett először a nyilvánosság elé.

Fontosnak tartjuk elmondani az ukrán népnek, hogy ennek a háborúnak véget kell vetni

– fogalmazott Jill Biden hozzátéve, hogy az Egyesült Államok népe kiáll Ukrajna népe mellett.

A találkozóról videlófelvételt is rögzítettek, ezt az amerikai first lady sajtótitkára osztotta meg a Twitteren: