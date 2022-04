Hét év börtönt kapott a Magyarországon bujkáló Gruevszki

Még ugyan fellebbezhet a volt miniszterelnök, a szénája így sem áll túl jól. Pártpénzek eltüntetésével vádolják.

Nem jogerősen 7 év börtönre ítélte egy észak-macedón bíróság Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnököt sikkasztás miatt – szúrta ki a Telex a Balkan Insighton a hírt. A vád az volt ellene, hogy a kormányon lévő pártjához érkezett adományokból sikkasztott el 1,3 millió eurót. A vádak szerint 2012-13 között egy belize-i offshore cégen keresztül építési telkeket vett a pénzből Macedóniában.

Más vádlottjai is voltak az ügynek, köztük Gruevszki keresztapja, unokatestvére, a titkosszolgálat egykori vezetője, üzletemberek és rokonaik. Gruevszki ellen már volt és zajlik is más büntetőeljárás, az országát 2006-16 között kormányzó politikus 2018-ban a magyar kormány segítségével menekült Magyarországra, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter is fogadta, menedékjogot is kapott.