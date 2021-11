Csütörtökön dőlhet el, bukik-e az önkormányzati választások miatt megroppant szociáldemokrata kormány Észak-Macedóniában

Az októberi önkormányzati választásokból megerősödve került ki a magyar kormánypárttal is feltűnően jó kapcsolatokat ápoló Nikola Gruevszki jobbaldali-populista pártja Észak-Macedóniában. Ennek megfelelően hétfőn délután a párt vezetésével 61 macedón parlamenti képviselő bizalmatlansági indítványt nyújtott be a szociáldemokraták által vezetett kormány ellen. Az ügy érdekessége, hogy nagy eséllyel megint az albán kisebbségi pártok játszhatják a mérleg nyelve szerepét, hiszen az MTI helyi sajtóértesüléseket felhasználó beszámolója szerint ők is támogatták a bizalmatlansági indítványt, amelyről várhatóan csütörtökön szavaz a parlament. Az albán kisebbségnek korábban kulcsszerep jutott Gruevszki megbuktatásában illetve az új, szociáldemokrata vezetésű kormány felállításában.

Hrisztijan Mickoszki, a jobboldali-populista VMRO-DPMNE elnöke vasárnap az panaszolta fel, hogy a szociáldemokrata Zoran Zaev annak ellenére, hogy bejelentette távozását az önkormányzati választásokon elszenvedett vereség után, hivatalosan még mindig nem nyújtotta be a lemondását. Mickoszki szerint a miniszterelnök lemondásától függetlenül azonban meg kell vizsgálni, mely pártok élveznek többséget a parlamentben, és azoknak kell új kormányt alakítaniuk. A jobboldali ellenzéki pártvezető azt mondta, ezért adták be a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Észak-Macedóniában október 31-én tartották az önkormányzati választások második fordulóját, amelyen a szociáldemokraták elveszítették a főváros polgármesteri posztját, és viszonylag kevés településen tudtak nyerni.

Zoran Zaev ezt követően jelentette be lemondását a kormányfői és a pártelnöki posztról. Hozzátette azonban, hogy a lemondása ellenére nem kell előrehozott parlamenti választást tartani, a törvény értelmében ugyanis választások nélkül is megállapodhatnak abban, hogy ki lépjen a távozó kormányfő helyére. A tavalyi parlamenti választáson a szociáldemokraták hajszállal előzték meg jobboldali riválisukat, így a 120 tagú parlamentben 62 képviselőjük lett.

Zoran Zaev 2017-ben lett az ország miniszterelnöke, miután a gigantikus lehallgatási és megfigyelési botrányba belebukott Nikola Gruevszki. Gruevszki később a Fidesz által levezényel menekültellenes kampány kellős közepén kapott menekültstátuszt Magyarországon, miután hazájában egy korrupciós ügy miatt börtönbüntetés fenyegette.

Zoran Zaev miniszterelnöksége alatt az ország jóval közelebb került az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, miután kormánya rendezte a Görögországgal folytatott, évtizedek óta tartó névvitát. Az EU azonban legutóbb Bulgária tiltakozása miatt egyelőre mégsem adott szabad udat a csatlakozási tárgyalásoknak. Bulgária a macedón nyelv önálló nyelvként való elismertetését vitatta. Észak-Macedónia ezzel együtt tavaly a NATO-hoz már sikeresen csatlakozott.