Megjelent az első felvétel a Moszkva cirkáló megmentett legénységéről

Pjotr Sauer, a Guardian újságírója közzétett egy felvételt a Twitteren, amelyen – írta – az elsüllyedt Moszkva cirkáló megmentett legénysége látható Szevasztopolban.

Bár az orosz hadsereg korábban már tagadta, hogy elsüllyedt volna a fekete-tengeri flottájának zászlóshajója, szombaton már elismerte azt, arról azonban nem tettek közzé adatokat, hogy volt-e sebesültje vagy halálos áldozata az incidensnek.

A most közzétett felvételen két sorban állnak a tengerészek, de a vágások és a perspektíva miatt nehéz megmondani, hogy hányan vannak ott a Moszkva 510 fős legénységéből. A szemlén részt vett Nyikolaj Jevmenov admirális, az orosz haditengerészet főparancsnoka.

Az ukrán és az amerikai kormány szerint ukrán rakéták találták el a hajót és emiatt süllyedt el, az oroszok szerint „robbanás” történt a fedélzeten.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) April 16, 2022