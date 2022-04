Kijevbe látogat az Európai Bizottság elnöke

Valamikor a következő napokban Kijevbe utazik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep Borrell, Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, hogy találkozzanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Konkrét időpontot nem közölt von der Leyen szóvivője, csak annyit, hogy a találkozót még a szombati, Varsóban tartandó nemzetközi jótékonysági rendezvény előtt megtartják.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.

— Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022