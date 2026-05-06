Révész Máriusz a Balásy-szerződésekről: Két miniszternek is jeleztük a problémát, de nem tudtak mit tenni

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár szerdán interjút adott az Indexnek, amelyben részletesen beszélt arról, hogyan próbálták kezelni a Balásy Gyula féle New Land–Lounge kommunikációs keretszerződésből fakadó problémákat, amely szerinte drágán, verseny nélkül és kényszerpályán működött, nemcsak az ő területükön, hanem számos állami szervnél.

Az államtitkár megerősítette: nem véletlenül dolgozott együtt Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) nevű állami cég ügyvezető igazgatójával, akinek hétfői, igen részletes Facebook-posztja szerint közösen kerestek megoldásokat a rendszer kijátszására. Révész úgy fogalmazott, a közbeszerzési rendszer „rosszul lett kialakítva”, mivel „egy rossz rendszer alakult ki, nem volt verseny, egyetlen szereplővel lehetett dolgozni”. Ezt szemléltetve idézte saját, később sokat emlegetett mondatát is:

A Lounge nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen szerződnünk.

Révész szerint az államtitkárság többször jelezte a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál (NKOH) és más fórumokon is, hogy a konstrukció nem fenntartható, ám egy már lezárt, érvényes közbeszerzés korlátozta a mozgásterüket. Így végül azt választották, hogy a törvényesség határáig elmenve próbálták csökkenteni a Lounge-on keresztül elköltött összegeket.

Hiába beszéltek Gulyással és Navracsiccsal

Az egyik részleges sikernek azt nevezte, hogy el tudták érni az önálló nyomdai közbeszerzés kiírását, ami jelentős megtakarítást hozott. Emellett több nagy rendezvényt – például konferenciákat – civil és sportszövetségeknek szerveztek ki, ami ugyan sok többletmunkát jelentett, de olcsóbb megoldás volt, mint a keretszerződés.

Az NKOH akkori elnökével, Lenkei Mirtilllel három‑négy alkalommal biztosan egyeztettek, Révész szerint ő segítőkész volt, de nem tudott eltérni a már meglévő közbeszerzéstől.

Hozzátette: Petényi Mirkóval együtt két minisztert, Gulyás Gergelyt és Navracsics Tibort is felkeresték konkrét számokkal alátámasztva a piaci ár feletti költéseket.

Révész elmondása szerint Gulyás meglepődött, és elfogadhatatlannak nevezte az árakat, de érdemi változtatásra nem volt lehetőség, mivel a közbeszerzés nem az ő minisztériumához tartozott.

Rogán Antal is szóba került – egy kicsit

Amikor a beszélgetésben felmerült, hogy ki lehetett a politikai kulcsszereplő a New Land–Lounge rendszer kialakításában, Révész következetesen elhárította a név szerint válaszadást.

Arra a kérdésre, hogy Rogán Antalról van‑e szó,

megnevezve a minisztert, hiszen az ő felügyelete alatt álló NKOH írta ki a közbeszerzéseket, a távozó államtitkár így reagált:

Ön az újságíró, hagyok önnek egy kis újságírói munkát, nézze meg.

Arra a kérdésre, hogy eddig miért nem állt a nyilvánosság elé, Révész úgy válaszolt, hogy a kormányzaton belül ritkán szokás „nekirontani” más területeknek, a problémát többször jelezték belső csatornákon. Ráadásul az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság költségvetésének csak töredéke ment a Lounge-on keresztül: 2023-ban 4 százalék, 2025-ben már csak 0,8 százalék.

A mostani megszólalás céljaként Révész Máriusz azt nevezte meg, hogy végre szembe kell nézni a rendszer hibáival.

Úgy fogalmazott: ha bebizonyosodik, hogy valaki törvénytelen módon járt el és gazdagodott meg, annak következményei kell legyenek.

Politikai jövőt nem tervez, hangsúlyozva, hogy a Fideszhez kötődik, és „nagyon kínos lenne”, ha a másik oldalon vállalna szerepet. Jelenleg a program átadására és a futó projektek lezárására koncentrál, abban bízva, hogy az Aktív Magyarország Program – és a mögötte álló szakmai csapat – egyben marad.