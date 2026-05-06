Vaszily Miklós: érzékenyebben érinti a TV2-t az állami reklámpénzek visszaesése

A választások után átrendeződés jöhet a magyar reklámpiacon, ha visszaesnek vagy eltűnnek az állami hirdetési pénzek. Erről beszélt a Digital-Media Hungary szakmai rendezvényén Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója és Vaszily Miklós, a TV2 Csoport vezetője, írja a Médiapiac.

A két nagy kereskedelmi televízió helyzete látványosan eltérő. Vidus Gabriella szerint az RTL működésében az állami reklámköltések csak elenyésző szerepet játszottak, ezért a társaság számára a változás nem jelent komoly pénzügyi kihívást. Az RTL vezérigazgatója úgy fogalmazott: „A piacról megélünk”

Vaszily ezzel szemben elismerte, hogy a változás érzékenyebben érinti a csatornacsoportot, mivel ott korábban nagyobb volt az állami hirdetések aránya. A TV2 vezetője ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy szerinte kezelhető nagyságrendű kihívásról van szó, és készültek olyan forgatókönyvre, amelyben az állami reklámköltések jelentősen visszaesnek vagy teljesen eltűnnek. Vaszily szerint a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a kereskedelmi reklámpiac tud-e növekedni, és képes lesz-e pótolni legalább részben a kieső állami bevételeket.

Meg kell nézni, hogy lesz-e valódi kereskedelmi reklámpiaci növekedés

– mondta, hozzátéve, hogy a piacon volt ugyan egy kisebb megtorpanás, de bíznak abban, hogy a kereskedelmi reklámköltések újra megjelennek.

Vaszily a beszélgetésben többször is konszolidációról, optimalizációról, restrukturálásról és átszervezésről beszélt, vagyis a TV2-nél már zajlik az alkalmazkodás az új politikai és reklámpiaci helyzethez. A médiamenedzser kitért arra is, hogy a TV2 hírigazgatóságánál jelentős átalakítás zajlik. A vezetőváltás után megkezdett restrukturálás szerinte hamarosan a nézők számára is érzékelhető változásokat hozhat. Amint azt kedden megírtuk, az Indextől távozó főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán ezentúl a TV2-nél lesz Vaszily tanácsadója, és a csatorna, illetve a hírterület átalakítását segíti majd.

Vaszily megszólalása azért különösen érdekes, mert az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-közeli médiarendszer több fontos pontján is megjelent. Így például az Origo, az MTVA, az Echo TV, a TV2 és az Indamedia környékén is meghatározó szerepet játszott. Nevéhez kötődik az Origo kormányzati propagandaszócsővé alakításának időszaka, pedig később három évig irányította a közmédiát, majd a TV2 igazgatóságának elnöke lett. Vaszily az Index független szerkesztőségének 2020-as felszámolásában is kulcsszereplő volt, miután tulajdonrészt szerzett a piacvezető lap hirdetéseit is értékesítő Indamedia Csoportban.

Választási eredményekből következő új helyzet arról is szól, hogyan próbálja újrapozicionálni magát a Fidesz-közeli médiabirodalom egyik legfontosabb szereplője, a TV2 a kormányváltás utáni piacon.

Vaszily szerint a médiapiaci átrendeződéshez nagyjából egy évre lehet szükség, mivel a szereplők jellemzően éves szerződésekkel dolgoznak. Úgy látja, a 2027-es év mutathatja majd meg igazán, hogyan alakulnak át az erőviszonyok, de ennek jelei már 2026 végén is láthatók lehetnek. A TV2 vezetője ugyanakkor nem számít drámai változásra a két nagy kereskedelmi televízió piaci részesedésében. Szerinte évente néhány százalékos elmozdulás természetes, ennél nagyobb átrendeződésre azonban nem számít.

A beszélgetésen az RTL esetleges eladásáról szóló találgatásokat Vidus Gabriella határozottan cáfolta, Vaszily a TV2-ről szóló pletykákra reagálva kijelentette: a csatornacsoport nem eladó. Vidus Gabriella arról is beszélt, hogy az RTL hosszú idő után ismét gondolkodhat akvizíciókban. Vaszily Miklós erre úgy reagált: