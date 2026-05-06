Hétméteresekkel esett el a Bajnokok Ligája négyes döntőjétől a Veszprém

A veszprémi kézilabdázók időkérés alatt.
Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
2026. 05. 06. 21:39
A Veszprém hétméteresekkel 35-33-ra kikapott a német Füchse Berlin otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerdai visszavágóján, vagyis 69-68-as összesítéssel kiesett.

Remek védekezéssel kezdtek a házigazdák, Dejan Milosavljev bravúros védései után pedig villámgyorsan gólokat lőttek, így a negyedik percben már 5-1-re vezettek. Hét a hat elleni játékkal zárkózott a Veszprém, de a 21. percben időt kért Xavier Pascual vezetőedző, mert 13-8-as hátrányba került csapata. Ez bevált, nagy hajrával 17-15-re felzárkózott a magyar csapaat.

Térfélcsere után nagyon kiegyenlített volt már a játék, az 52. percben ijedtek meg a veszprémiek, mert újra három gól lett a különbség, de így is drámai lett a hajrá. Az 58. percben Hugo Descat büntetőjét Milosavljev kivédte, de negyven másodperccel a vége előtt Ahmed Hesam újra betalált. Ekkor döntetlenre állt a párharc, ezért a németek időt kértek, Mathias Gidsel viszont elhgyta a labdát, így a továbbjutásért támadhatott a Veszprém. Hesam a kapu mellé lőtt, a játékvezetők pedig hosszas videózás után úgy döntöttek, hogy hétméteresek döntenek a továbbjutásról.

A szétlövés során Descat a keresztlécet találta el, Nedim Remili kísérletét Milosavljev hárította, majd Hákun av Teigum lövését Rodrigo Corrales védte, de mivel Gidsel betalált, a német bajnoki címvédő jutott a június 6-7-én sorra kerülő kölni négyes döntőbe.

„Ez a sport. Megint elképesztőt nyújtottunk egy élcsapat ellen. Tavaly egy góllal estünk ki, most hetesekkel. Úgy gondolom, az ő szintjükön vagyunk, talán egy kis lépéssel hátra” – mondta Pascual a meccs után.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

Füchse Berlin (német)-One Veszprém HC 35-33 (17-15, 31-30, 4-3) – hétméteresekkel

lövések/gólok: 50/35, illetve 51/33

gólok hétméteresből: 14/11, illetve 7/6

kiállítások: 6, illetve 4 perc

továbbjutott: a Füchse Berlin, 69-68-as összesítéssel.

