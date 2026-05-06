Hétméteresekkel esett el a Bajnokok Ligája négyes döntőjétől a Veszprém

Remek védekezéssel kezdtek a házigazdák, Dejan Milosavljev bravúros védései után pedig villámgyorsan gólokat lőttek, így a negyedik percben már 5-1-re vezettek. Hét a hat elleni játékkal zárkózott a Veszprém, de a 21. percben időt kért Xavier Pascual vezetőedző, mert 13-8-as hátrányba került csapata. Ez bevált, nagy hajrával 17-15-re felzárkózott a magyar csapaat.

Térfélcsere után nagyon kiegyenlített volt már a játék, az 52. percben ijedtek meg a veszprémiek, mert újra három gól lett a különbség, de így is drámai lett a hajrá. Az 58. percben Hugo Descat büntetőjét Milosavljev kivédte, de negyven másodperccel a vége előtt Ahmed Hesam újra betalált. Ekkor döntetlenre állt a párharc, ezért a németek időt kértek, Mathias Gidsel viszont elhgyta a labdát, így a továbbjutásért támadhatott a Veszprém. Hesam a kapu mellé lőtt, a játékvezetők pedig hosszas videózás után úgy döntöttek, hogy hétméteresek döntenek a továbbjutásról.

A szétlövés során Descat a keresztlécet találta el, Nedim Remili kísérletét Milosavljev hárította, majd Hákun av Teigum lövését Rodrigo Corrales védte, de mivel Gidsel betalált, a német bajnoki címvédő jutott a június 6-7-én sorra kerülő kölni négyes döntőbe.

What a drama in Berlin! 🤯🔥 Füchse Berlin led 17–11 shortly before halftime and even missed an empty-net chance – from there, Telekom Veszprém seized the momentum and fought their way back. The final stages could have gone either way – but of course, two games like these had… pic.twitter.com/GpDBrKHldb — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) May 6, 2026

„Ez a sport. Megint elképesztőt nyújtottunk egy élcsapat ellen. Tavaly egy góllal estünk ki, most hetesekkel. Úgy gondolom, az ő szintjükön vagyunk, talán egy kis lépéssel hátra” – mondta Pascual a meccs után.