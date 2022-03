Az elmúlt egy hónapban 12 újságíró halt meg Ukrajnában a háború következtében – jelentette be szombaton Irina Venediktova ukrán főügyész. Tíz újságíró megsebesült, hat újságírót pedig elraboltak az orosz csapatok.

Since the beginning of Russia's full-scale war against Ukraine, 12 journalists have been killed and 10 got injured — Prosecutor General Iryna Venediktova. Six cases of kidnapping of journalists by Russians were registered as well

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 26, 2022