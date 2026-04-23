Tíz díjat nyertek a 24.hu fotóriporterei a Magyar Sajtófotó Pályázaton

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya az idén is kiírta pályázatát, és várta a fotográfusok 2025-ben készített, legjobbnak tartott képeit. A pályázatra elsősorban a hazai és határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését várták, de a megmérettetés – a korábbi évekhez hasonlóan – minden 18. életévét betöltött pályázó számára nyitott volt. 258 szerző 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. – olvasható a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat sajtóanyagában.
Az április 23-án megtartott díjátadón Mohos Márton és Szajki Bálint kollégáinkat is díjazták, a 24.hu fotóriportereinek munkáját összesen tíz díjjal jutalmazták.
Mohos Márton az Emberábrázolás – portré (sorozat) és Sport (sorozat) kategóriákban második helyezést ért el „Amikor elveszítesz valamit, akkor jössz rá, hogy mennyire szeretted” és A magyar rodeó című fotósorozataival.
Márton Tóth Nikolettről készült képriportja januárban jelent meg lapunkban, miután egy évet töltött a Jókai utcai házomlásban megsérült táncművésszel. „Amikor elveszítesz valamit, akkor jössz rá, hogy mennyire szeretted” című sorozatában Niki küzdelmét követhetjük végig a teste feletti kontroll visszaszerzéséért, illetve példaértékű hozzáállását az élet nehézségeihez.
Július végén pedig monorierdői Hell on Hooves Ranchra látogatott el, ahol minden évben megrendezik a Tyuxirodeót. Sorozata kategóriájában második díjat ért el.
Szajki Bálint a Hír- és eseményfotó első és harmadik, a Képriport kategória második, a Sport (sorozat) harmadik és a Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategória első díját nyerte el.
A Hír- és eseményfotó kategóriában első helyezettnek választották A forradalom éneke című képét, amely a Tisza Párt Nemzeti menet és megemlékezés néven tartott rendezvényén készült október 23-án a Hősök terén, miután Magyar Péter elmondta ünnepi beszédét. Harmadik díjat nyert képe pedig a 2025-ben megtartott Budapest Pride felvonulás résztvevőit ábrázolja.
A Képriport kategória második díját elnyerő sorozatában az Orbán család, egész pontosan a miniszterelnök 85. életévében járó édesapja, Orbán Győző tulajdonában álló hatvanpusztai birtok elé Hadházy Ákos által szervezett tüntetést követte végig.
A Sport (sorozat) harmadik díját érő munkájában Polák Zsóka kollégánkkal közösen kísérte el Nagy Mártont az ősszel rendezett 41. Sherpa Rallye-ra. Az Alacsony-Tátrában tartott versenyen több mint ötezer kilónyi lecsót, sört és Kofolát cipeltek a versenyzők 1740 méter magasba.
A Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategóriának első díját pedig Élet a járműjavítóban című sorozatából kiemelt képpel nyerte el Bálint.
Bálintot emellett a legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton-díjjal, a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotográfusnak járó Szalay Zoltán-díjjal és a legjobb Magyarországon készült hírképértért járó Escher Károly-díjjal jutalmazták.
Az ünnepélyes eredményhirdetést és díjátadót az idén a megszokottól eltérően nem követi közvetlenül az év képeit felsorakoztató kiállítás, annak megrendezésére később kerül sor.
A zsűri 2026. február 15-én meghozott döntése alapján a két nagydíj nyertesei:
A MÚOSZ Nagydíját: Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) fotográfus nyerte Nimród című sorozatával.
Az André Kertész Nagydíjat Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Tizennyolc év az örökkévalóság című sorozata nyerte. A díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja.
Különdíjak:
- Escher Károly-díj, a legjobb Magyarországon készült hírképért: Szajki Bálint (24.hu) – A forradalom éneke
- Munkácsi Márton-díj a legjobb kollekcióért: Szajki Bálint (24.hu)
- Szalay Zoltán-díj – a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotográfusnak: Szajki Bálint (24.hu)
- A megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter: Török János (Délmagyarország)
- Móricz-Sabján Simon-különdíj a legjobb hosszútávú munkáért: Fekete István (szabadfoglalkozású) – Falusi hoki a Hargita alján. A díjat a Pictorial Collective alapította és támogatja.
- SPAR különdíj – a fenntarthatóság eszméjéért: Kállai Márton (Médiaworks/Szabad Föld) – Fénycsapdák az erdő védelmében.
- CEWE különdíj – Ránki Dániel (Forbes Magazin)
Közönségdíj 2026: Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) fotográfus nyerte el Nimród című munkájával.
Kategóriadíjak:
Hír- és eseményfotó
1. díj: Szajki Bálint (24.hu) – A forradalom éneke
2. díj: Zsolnai Péter (Blikk) – Füst ember
3. díj: Szajki Bálint (24.hu) – Pride egy feszültséggel teli országban (sorozatból kiemelve)
Képriport
1. díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású) – Szent Háború
2. díj: Szajki Bálint (24.hu) – Magyar szafari
3. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Kedd este a hidakon
Mindennapi élet (egyedi)
1. díj: Stiller Ákos (szabadfoglalkozású) – Drónok elől bújva
2. díj: Polyák Attila (szabadfoglalkozású) – Legkisebb bajnokok
3. díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású) – A zene mindenkié
Mindennapi élet (sorozat)
1. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Tizennyolc év az örökkévalóság
2. díj: Stiller Ákos (szabadfoglalkozású) – Akkor itt fogunk élni
3. díj: Domokos Attila (szabadfoglalkozású) – Együtt, úton
Emberábrázolás – portré (egyedi)
1. díj: Vörös Szabolcs (Válasz Online) – Hattyú a pincében
2. díj: Szollár Zsófia (Index.hu) – Elítélve
3. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Nadjának ma is élnie kellene
Emberábrázolás – portré (sorozat)
1. díj: Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) – Nimród
2. díj: Mohos Márton (24.hu) – „Amikor elveszítesz valamit, akkor jössz rá, hogy mennyire szeretted”
3. díj: Bődey János (Telex.hu) – Farsang az idősek otthonában
Művészet (egyedi)
1. díj: Bobal Katalin (szabadfoglalkozású) – Bukott angyal (sorozatból kiemelve)
2. díj: Mikó Vencel (szabadfoglalkozású) – Újratöltés
3. díj: Erdélyi Gábor (szabadfoglalkozású) – Fátyol
Művészet (sorozat)
1. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA) – Budapest Ballet Grand Prix
2. díj: Erdős Dénes (szabadfoglalkozású) – Háromnegyed
3. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA) – Budapest Central European Fashion Week
Sport (egyedi)
1. díj: Szilágyi Anna (European Pressphoto Agency) – Négysánc – Garmisch
2. díj: Balogh Dávid (szabadfoglalkozású) – Becsapódás
3. díj: Czeglédi Zsolt (MTI/MTVA) – Vigyázat, csúszik!
Sport (sorozat)
1. díj: Fekete István (szabadfoglalkozású) – Falusi hoki a Hargita alján
2. díj: Mohos Márton (24.hu) – A magyar rodeó
3. díj: Szajki Bálint (24.hu) – Európa utolsó serpái
Természet és tudomány (egyedi)
1. díj: Ránki Dániel (Forbes Magazin) – Beleállni a villámlásba (sorozatból kiemelve)
2. díj: Tökölyi Csaba (szabadfoglalkozású) – Tükröződés
3. díj: Tökölyi Csaba (szabadfoglalkozású) – Egy ütközés csillagképe
Természet és tudomány (sorozat)
1. díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású) – Csendes invázió a könyvtárban
2. díj: Kállai Márton (Médiaworks/Szabad Föld – Sumonyi madárvárta
3. díj: Kállai Márton (Médiaworks/Szabad Föld) – Fénycsapdák az erdő védelmében
Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)
1. díj: Szajki Bálint (24.hu) – Élet a járműjavítóban (sorozatból kiemelve)
2. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Ha megszakad a kapcsolatom a gyerekemmel, ő néhány hónap múlva fel fogja adni (sorozatból kiemelve)
3. díj: Tuboly-Vincze Gabriella (szabadfoglalkozású) – Megosztott teher
Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)
1. díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású) – Itt(hon) vagyunk!
2. díj: Bődey János (Telex.hu) – Falunap
3. díj: Loós Panna (szabadfoglalkozású) – „Horrortelepek”
Fotóriporteri Életműdíj: Kiss-Kuntler Árpád
2026-ban Aranykamera-díjat kap: Bánhalmi János, Ilovszky Béla, Kincses Károly és Kisbenedek Attila.