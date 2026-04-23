Tíz díjat nyertek a 24.hu fotóriporterei a Magyar Sajtófotó Pályázaton

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya az idén is kiírta pályázatát, és várta a fotográfusok 2025-ben készített, legjobbnak tartott képeit. A pályázatra elsősorban a hazai és határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését várták, de a megmérettetés – a korábbi évekhez hasonlóan – minden 18. életévét betöltött pályázó számára nyitott volt. 258 szerző 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. – olvasható a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat sajtóanyagában.

Az április 23-án megtartott díjátadón Mohos Márton és Szajki Bálint kollégáinkat is díjazták, a 24.hu fotóriportereinek munkáját összesen tíz díjjal jutalmazták.

Mohos Márton az Emberábrázolás – portré (sorozat) és Sport (sorozat) kategóriákban második helyezést ért el „Amikor elveszítesz valamit, akkor jössz rá, hogy mennyire szeretted” és A magyar rodeó című fotósorozataival.

Márton Tóth Nikolettről készült képriportja januárban jelent meg lapunkban, miután egy évet töltött a Jókai utcai házomlásban megsérült táncművésszel. „Amikor elveszítesz valamit, akkor jössz rá, hogy mennyire szeretted” című sorozatában Niki küzdelmét követhetjük végig a teste feletti kontroll visszaszerzéséért, illetve példaértékű hozzáállását az élet nehézségeihez.

Július végén pedig monorierdői Hell on Hooves Ranchra látogatott el, ahol minden évben megrendezik a Tyuxirodeót. Sorozata kategóriájában második díjat ért el.

Szajki Bálint a Hír- és eseményfotó első és harmadik, a Képriport kategória második, a Sport (sorozat) harmadik és a Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategória első díját nyerte el.

A Hír- és eseményfotó kategóriában első helyezettnek választották A forradalom éneke című képét, amely a Tisza Párt Nemzeti menet és megemlékezés néven tartott rendezvényén készült október 23-án a Hősök terén, miután Magyar Péter elmondta ünnepi beszédét. Harmadik díjat nyert képe pedig a 2025-ben megtartott Budapest Pride felvonulás résztvevőit ábrázolja.

A Képriport kategória második díját elnyerő sorozatában az Orbán család, egész pontosan a miniszterelnök 85. életévében járó édesapja, Orbán Győző tulajdonában álló hatvanpusztai birtok elé Hadházy Ákos által szervezett tüntetést követte végig.

A Sport (sorozat) harmadik díját érő munkájában Polák Zsóka kollégánkkal közösen kísérte el Nagy Mártont az ősszel rendezett 41. Sherpa Rallye-ra. Az Alacsony-Tátrában tartott versenyen több mint ötezer kilónyi lecsót, sört és Kofolát cipeltek a versenyzők 1740 méter magasba.

A Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategóriának első díját pedig Élet a járműjavítóban című sorozatából kiemelt képpel nyerte el Bálint.

Bálintot emellett a legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton-díjjal, a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotográfusnak járó Szalay Zoltán-díjjal és a legjobb Magyarországon készült hírképértért járó Escher Károly-díjjal jutalmazták.

Az ünnepélyes eredményhirdetést és díjátadót az idén a megszokottól eltérően nem követi közvetlenül az év képeit felsorakoztató kiállítás, annak megrendezésére később kerül sor.

A zsűri 2026. február 15-én meghozott döntése alapján a két nagydíj nyertesei:

A MÚOSZ Nagydíját: Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) fotográfus nyerte Nimród című sorozatával.

Az André Kertész Nagydíjat Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Tizennyolc év az örökkévalóság című sorozata nyerte. A díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja.

Különdíjak:

Escher Károly-díj, a legjobb Magyarországon készült hírképért: Szajki Bálint (24.hu) – A forradalom éneke

Munkácsi Márton-díj a legjobb kollekcióért: Szajki Bálint (24.hu)

Szalay Zoltán-díj – a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotográfusnak: Szajki Bálint (24.hu)

A megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter: Török János (Délmagyarország)

(Délmagyarország) Móricz-Sabján Simon-különdíj a legjobb hosszútávú munkáért: Fekete István (szabadfoglalkozású) – Falusi hoki a Hargita alján. A díjat a Pictorial Collective alapította és támogatja.

(szabadfoglalkozású) – Falusi hoki a Hargita alján. A díjat a Pictorial Collective alapította és támogatja. SPAR különdíj – a fenntarthatóság eszméjéért: Kállai Márton (Médiaworks/Szabad Föld) – Fénycsapdák az erdő védelmében.

(Médiaworks/Szabad Föld) – Fénycsapdák az erdő védelmében. CEWE különdíj – Ránki Dániel (Forbes Magazin)

Közönségdíj 2026: Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) fotográfus nyerte el Nimród című munkájával.

Kategóriadíjak:

Hír- és eseményfotó

1. díj: Szajki Bálint (24.hu) – A forradalom éneke

2. díj: Zsolnai Péter (Blikk) – Füst ember

3. díj: Szajki Bálint (24.hu) – Pride egy feszültséggel teli országban (sorozatból kiemelve)

Képriport

1. díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású) – Szent Háború

2. díj: Szajki Bálint (24.hu) – Magyar szafari

3. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Kedd este a hidakon

Mindennapi élet (egyedi)

1. díj: Stiller Ákos (szabadfoglalkozású) – Drónok elől bújva

2. díj: Polyák Attila (szabadfoglalkozású) – Legkisebb bajnokok

3. díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású) – A zene mindenkié

Mindennapi élet (sorozat)

1. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Tizennyolc év az örökkévalóság

2. díj: Stiller Ákos (szabadfoglalkozású) – Akkor itt fogunk élni

3. díj: Domokos Attila (szabadfoglalkozású) – Együtt, úton

Emberábrázolás – portré (egyedi)

1. díj: Vörös Szabolcs (Válasz Online) – Hattyú a pincében

2. díj: Szollár Zsófia (Index.hu) – Elítélve

3. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Nadjának ma is élnie kellene

Emberábrázolás – portré (sorozat)

1. díj: Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) – Nimród

2. díj: Mohos Márton (24.hu) – „Amikor elveszítesz valamit, akkor jössz rá, hogy mennyire szeretted”

3. díj: Bődey János (Telex.hu) – Farsang az idősek otthonában

Művészet (egyedi)

1. díj: Bobal Katalin (szabadfoglalkozású) – Bukott angyal (sorozatból kiemelve)

2. díj: Mikó Vencel (szabadfoglalkozású) – Újratöltés

3. díj: Erdélyi Gábor (szabadfoglalkozású) – Fátyol

Művészet (sorozat)

1. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA) – Budapest Ballet Grand Prix

2. díj: Erdős Dénes (szabadfoglalkozású) – Háromnegyed

3. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA) – Budapest Central European Fashion Week

Sport (egyedi)

1. díj: Szilágyi Anna (European Pressphoto Agency) – Négysánc – Garmisch

2. díj: Balogh Dávid (szabadfoglalkozású) – Becsapódás

3. díj: Czeglédi Zsolt (MTI/MTVA) – Vigyázat, csúszik!

Sport (sorozat)

1. díj: Fekete István (szabadfoglalkozású) – Falusi hoki a Hargita alján

2. díj: Mohos Márton (24.hu) – A magyar rodeó

3. díj: Szajki Bálint (24.hu) – Európa utolsó serpái

Természet és tudomány (egyedi)

1. díj: Ránki Dániel (Forbes Magazin) – Beleállni a villámlásba (sorozatból kiemelve)

2. díj: Tökölyi Csaba (szabadfoglalkozású) – Tükröződés

3. díj: Tökölyi Csaba (szabadfoglalkozású) – Egy ütközés csillagképe

Természet és tudomány (sorozat)

1. díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású) – Csendes invázió a könyvtárban

2. díj: Kállai Márton (Médiaworks/Szabad Föld – Sumonyi madárvárta

3. díj: Kállai Márton (Médiaworks/Szabad Föld) – Fénycsapdák az erdő védelmében

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)

1. díj: Szajki Bálint (24.hu) – Élet a járműjavítóban (sorozatból kiemelve)

2. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) – Ha megszakad a kapcsolatom a gyerekemmel, ő néhány hónap múlva fel fogja adni (sorozatból kiemelve)

3. díj: Tuboly-Vincze Gabriella (szabadfoglalkozású) – Megosztott teher

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

1. díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású) – Itt(hon) vagyunk!

2. díj: Bődey János (Telex.hu) – Falunap

3. díj: Loós Panna (szabadfoglalkozású) – „Horrortelepek”

Fotóriporteri Életműdíj: Kiss-Kuntler Árpád

2026-ban Aranykamera-díjat kap: Bánhalmi János, Ilovszky Béla, Kincses Károly és Kisbenedek Attila.