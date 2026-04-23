„Úgy voltam vele, hogy az élet sok akadályt elém rakott, ezt is megugrom” – már a visszatérést tervezi az egykori válogatott kézilabdázó

Zácsik november közepén a Crvena zvezda elleni Európa Liga-selejtező első, hazai találkozóján sérült meg, az átlövő elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és meg kellett műteni a térdét.

„Mentálisan nagyon erősnek kell lenni, hogy a gyakori hullámvölgyeket át lehessen vészelni, mert, vannak jobb és rosszabb napok. De úgy érzem, hogy most már azért jövök ki ebből, mert túl vagyok a rehabilitáció felén. Már látom a fényt az alagút végén, és nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb túl tudok lendülni ezen az időszakon” – nyilatkozta az esztergomi klub hivatalos honlapján Zácsik.

A 36. születésnapját szerdán ünneplő játékos számára a legnehezebb, hogy világéletében csapatban létezett, ám most már majdnem öt hónapja egyedül dolgozik.

Amikor jött a sérülés, az első gondolatom az volt, hogy akkor itt a vége, én ezt abbahagyom. De ez tényleg csak pár perc volt. Találkoztam a kisfiammal, a kislányommal és az apukámmal, és ez elég gyorsan elmúlt. Utána már úgy voltam vele, hogy az élet sok akadályt elém rakott, ezt is megugrom. Ha már egyszer megugrottam, akkor meg fogom még egyszer

– mesélte.

Ez a hozzáállás adta meg az alapját annak, hogy újra belevágjon a rehabilitációba, még akkor is, ha pontosan tudta, milyen hosszú út vár rá.

Úgy érzi, hogy egyre jobb formában van, de nem szeretne semmit elsietni.

„Nyáron már szeretném elkezdeni az alapozást a lányokkal, teljes értékű munkát szeretnék végezni. Látok rá esélyt, hogy ez meglegyen. És nagyon bízom benne, hogy minél előbb eljön az a meccs, amikor azt mondhatom: ezért megérte!” – tette hozzá.