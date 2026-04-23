szabó bencemunkaügyi perorfkmagyar helsinki bizottság
Belföld

Szabó Bence munkaügyi pert indított a rendőrség ellen

Szabó Bence a Rendszerbontó koncert néven szervezett zenés demonstráción a budapesti Hősök terén 2026. április 10-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 04. 23. 17:21
Munkajogi eljárást indított Szabó Bence rendőrszázados, akinek szolgálati jogviszonyát a Magyar Helsinki Bizottság szerint jogsértő módon szüntették meg, miután a nyilvánosság elé állt a Tisza Párt informatikusait érintő titkosszolgálati visszaélések ügyében.

Munkaügyi pert indított Szabó Bence rendőrszázados, miután a rendőrség a Magyar Helsinki Bizottság szerint jogsértő módon megszüntette a szolgálati jogviszonyát. A százados 2026. április 9-én szolgálati panaszt nyújtott be az Országos Rendőrfőkapitányság vezetőjéhez, ami lényegében munkajogi eljárásként kezelhető – olvasható az erről szóló közleményben.

Szabó Bencét korábban azután érték büntetőeljárás és politikai támadások, hogy a nyilvánosság előtt beszámolt a Tisza Párt informatikusait érintő, titkosszolgálati hátterű jogsértésekről. A perben jogi képviseletét a Magyar Helsinki Bizottság látja el, szerintük az ügy jól mutatja, milyen következményekkel járhat Magyarországon, ha egy állami dolgozó szakmai és erkölcsi meggyőződését követve feltárja a hatalom visszaéléseit.

A titkosszolgálat politikai célú akcióit hozta nyilvánosságra

A KR NNI gyermekvédelmi osztályán kiberbűnözési esetekkel foglalkozó Szabó márciusban állt a nyilvánosság elé, miután feltárta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal szerinte politikai célú, jogsértő akciót indított a Tisza Párt informatikai rendszere ellen egy hamis bejelentés és „kamunyomozás” révén. A Direkt36‑nak nyilatkozva részletezte, hogyan próbálták bedönteni a párt IT‑infrastruktúráját, ami után villámgyorsan hivatali visszaéléssel meggyanúsították, házkutatást tartottak nála, és kihallgatták.

Szabó elmondása szerint a rendőrségen belül tudatos akció zajlott annak kiderítésére, ki szivárogtatott a sajtónak, végül ő maga vállalta az informátori szerepet, hogy ne vegzálják kollégáit. A történtek fizikailag és lelkileg is megviselték, a belügyminiszter pedig nyilvánosan „árulónak” nevezte, amit Szabó elrettentő üzenetnek tart a rendőri állomány felé.

A volt nyomozó azt állította: a művelet mögött titkosszolgálati háttér állt, és politikai nyomásra torzították a belső jelentéseket. Szerinte magas kormányzati szintek is érintettek lehetnek. Az ügy kirobbanása után elszigetelték a munkahelyén, majd elvesztette állását, miközben hangsúlyozta: nem politikai céllal, hanem szakmai és erkölcsi okokból lépett a nyilvánosság elé.

Szabó Bence Pálinkás Szilveszterrel együtt beszédet mondott április 10-én a Rendszerbontó koncerten is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik