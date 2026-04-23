Miért nem volt még soha ennyire erős a győzteshez húzás?

Ha most vasárnap újra választásokat tartanának, a Tisza Párt sokkal nagyobb különbséggel győzne, mint április 12-én. A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint néhány nap alatt nagyot nőtt Magyar Péter pártjának tábora, a Fidesz-támogatók száma pedig jelentős mértékben zsugorodott.

A Medián napokban publikált adatai azt mutatják, hogy nemcsak a szavazótáborok mérete változott, hanem az április 12-i szavazatarányok is, legalábbis az emlékek szintjén. A tényleges választási eredményhez képest többen, 59 százalékos arányban emlékeztek úgy, hogy a Tiszára, és sokkal kevesebben, 26 százalékban úgy, hogy a Fideszre szavaztak, miközben a két nagy párt közötti tényleges megoszlási arány 56:36 volt.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása szerint rövid idő alatt emberek tízezreiben íródott át utólag, hogy kire szavaztak, és többen állítják, hogy a győztes oldalán álltak a voksolás napján is, mint ahányan azt valójában tették.

De mi is ez a győzteshez húzás jelenség? Erről kérdeztük Róna Dániel politológus-közgazdászt, a 21 Kutatóközpont igazgatóját. (A választások előtt a Medián mellett a 21 Kutatóközpont adta a legpontosabb előrejelzést a várható végeredményre.)