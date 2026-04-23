A Tisza-kampányfőnöke elárulta, mi alakította Magyar Pétert jelentős politikai karakterré

Tóth Péter, a Tisza leköszönő kampányfőnöke a Partizán csütörtök esti vendége. A politikai szakember leszögezte, hogy most elköszön a Tiszától, az általa elvállalt munka a választás után véget ért.

Azt is elmesélte, hogy Magyar Péter feltűnésének elején, 2024 tavaszán még kritikusan figyelte a személyét, a március 15-ei tüntetésen például még azt gondolta róla, hogy „elkapta a pillanatot, felszállt a vonatra”, de még nem érezte benne a jelentős politikus potenciáját. Aztán Tóth Péter felfigyelt Magyarnak az országjárásokon mutatott dinamikájára. Ezek ugyanis szerinte nagyon formálták Magyart, a Nagyváradig tartó sétán szerinte meglátta azt a magyar valóságot, ami szembe jött velünk, és nagyon alakította Magyart az a sok találkozás, kézfogás, amelyekkel találkozott az országjárásokon. Elmondta Tóth azt is, hogy ő akkor döntötte el, hogy segíteni akar ennek Magyarnak, amikor Menczer Tamás egy gyermekotthon előtt, 15 centivel az arcától üvöltözte, hogy „vége van kicsi”, és hogy a „gyerekeid nem állnak veled szóba”. Tóth empatizált ekkor Magyarral, és feltűnt neki, mekkora fegyelem van benne.

Tóth Péter annak a kampánynak is a vezetője volt, amely 2015-ben lebontotta a kétharmadot, amikor Veszprémben nyert Kész Zoltán. Tóth beszélt arról is, hogy mit tanult édesapjától, Angyalföld polgármesterétől, Tóth Józseftől: közvetlen kapcsolatot kell ápolni a választókkal.

Emellett elmondta azt is, hogy 2021-ben találkozott az előválasztáson győztes Márki-Zay Péterrel, de nem tudtak megállapodni a közös munkában, Márki-Zay nem akarta elfogadni Tóth feltételeit, és hamarosan megállapodott a régi politikai világ tagjaival.

Pedig Tóth szerint „nyerhető lett volna a 2022-es választás is”, ugyanis az előválasztás végén több szavazója volt az ellenzéknek, mint a Fidesznek. Ez újra, már csak három évvel később, 2024. október 23-án jött össze, akkor már a Tiszának.

A különbség az, hogy az egyik (előny) elolvadt két nap alatt, a másik pedig fenn tudta tartani ezt.

Tóth megjegyezte: a lehetőség adott volt a 2022-es választáson is.