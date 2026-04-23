Magyar Hang: Lemondásra szólította fel Polt Pétert az egyik alkotmánybíró

Az Alkotmánybíróság (AB) keddi rendes ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró egy nyilatkozatot olvasott fel, amelyben Polt Péter távozását sürgette az AB éléről – értesült a Magyar Hang több, egymástól független forrásból.

Szabó érvelése szerint Polt korábbi politikai és ügyészi múltja olyan mértékben rontotta az Alkotmánybíróság társadalmi megítélését, hogy az intézmény hitelességét csak az elnök lemondása mentheti meg. A rendkívül feszült hangulatú ülésen nem alakult ki vita az indítványról, Polt Péter pedig nem reagált a felszólításra – írja a lap.

Szabó többször kritizálta a kormányt

Polt Péter korábbi legfőbb ügyészt 2025-ben választotta meg a leköszönő Orbán-kormány 12 évre az Alkotmánybíróság elnökének. Korábban a Fidesz tagja volt, majd kétszer is betöltötte a legfőbb ügyészi posztot, működését számos kritika érte politikailag érzékeny ügyek kezelése miatt. Azóta többször felszólították lemondásra, legutóbb Magyar Péter, a választásokon kétharmados parlamenti többséget szerző Tisza Párt elnöke is, Polt azonban eddig nem jelezte távozási szándékát.

Szabó Marcel 2016 óta alkotmánybíró, korábban a jövő nemzedékek szószólójaként, majd az alapvető jogok biztosának helyetteseként dolgozott. Többször fogalmazott meg a kormánnyal szemben kritikus álláspontot, és legutóbb az egyetlen különvéleményt ő adta be egy, a közmédia közösségi oldalainak kiegyensúlyozottságát érintő alkotmánybírósági döntéshez.