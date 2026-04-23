Vezérkari főnök: Erős túlzás, hogy Orbán Gáspár vezette volna a csádi misszió tervezését

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke interjút adott a HVG-nek, miután úgy érezte, hogy a választási kampány lezárultával úgy tud megszólalni, hogy az kevésbé esik politikai megítélés alá.

Arra a felvetésre, hogy lett volna miért felszólalnia amiatt, hogy a kormány egyebek mellett az energia-infrastruktúra katonai védelmének elrendelésével felhasználta a honvédséget a kampányban, a vezérkari főnök azt mondta:

a kampányidőszakban több szereplő kapcsán került a haderő a politikai térbe – ez pedig egyrészt hátrányosan befolyásolta a normál esetben a politika körén kívül álló nemzeti haderő állampolgári megítélését, továbbá negatív hatásokat gyakorolt a szervezeten belüli kohézióra is.

Magyar Péter nem sorolta fel a leváltandó állami vezetők között Böröndit, de a kormányváltás szinte mindig érintette a vezérkari főnöki pozíciót, a Tisza Párt pedig az elődjét, Ruszin-Szendi Romuluszt jelöli a Honvédelmi Minisztérium élére. Böröndi Gábor úgy gondolja, a tevékenysége alapján kell megítélni, hogy milyen munkát végzett, ezzel együtt a pozíciójáról a mindenkori politikai vezetés dönt, és az elődeivel egyetemben tisztában van azzal, hogy ilyen értelemben nem ura a saját sorsának.

Böröndi a csádi misszióról szóló kérdésre válaszolva elmondta, hogy már komplex, összkormányzati együttműködésként vizsgálták egy afrikai szerepvállalás lehetőségét, amelynek egy katonai lába is volt, amikor 2023 áprilisában kinevezték vezérkari főnökké. Hozzátette, hogy a szerepvállalás helyszíneként több ország felmerült, köztük Csád is.

Mint mondta, a Csádra vonatkozó terv ekkoriban még teljesen máshogyan vette ki magát, mert még a térségben volt a francia hadsereg, így a szerepvállalás egy megbízható NATO-szövetségessel közösen támogatva valósulhatott volna meg. (A franciák és az amerikaiak 2024-ben azonban kivonultak a Száhel-övezeti országból.)

Orbán Gáspár százados úr egy ideig részt vett kormányzati tervezőcsoportban nagykövetekkel, szakemberekkel és tisztekkel. De hogy ő vezette volna, az erőteljes túlzás

– mondta a vezérkari elnök az arra vonatkozó kérdésre, hogy a hírek szerint a miniszterelnök fia ambicionálta és tervezte a csádi missziót. (Orbán egyébként tavaly szeptemberben benyújtotta leszerelési kérelmét, manapság távozik a honvédségtől.)