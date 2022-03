Még egy rakéta csapódott be Lvivbe, de nincs halálos áldozat

A délutáni támadást követően újabb rakétatámadás érte Lviv városát – számolt be a Twitteren Andrij Szadovji polgármester. Bár az infrastruktúrában jelentős kár keletkezett, a támadásoknak nem voltak halálos áldozatai. A Reuters úgy tudja, hogy a rakétákat a Krímben található Szevasztopolból lőtték ki – írja a Guardian.

⚡️⚡️ As a result of the new missile strikes on Lviv, significant damage was caused to infrastructure facilities. Residential buildings were not damaged.

The fires continue to be extinguished.

The appropriate services are working on the ground.

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 26, 2022