Cser-Palkovics András nem mond le

Magyar Péter, az ország következő miniszterelnöke tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester állításaival szemben nem terveznek előrehozott önkormányzati választásokat tartani, ám ennek kapcsán elmondta, hogy azoknak a polgármestereknek, akik fideszes propagandát terjesztettek, vagy fenyegették a választókat, meg kéne hallani az emberek szavát, és le kellene mondania.

„Ha Cser-Palkovics András vagy bárki más úgy érzi, hogy elvesztették a bizalmat, le lehet vonni a következtetést” – tanácsolta Magyar.

Székesfehérvár fideszes polgármestere erre válaszul egy videóban közölte, hogy nem tervez lemondani.

Tegnap névre szóló felhívást kaptam az ország leendő miniszterelnökétől, Magyar Pétertől. Szeretném egyértelművé tenni: ahogy a múltban, úgy a jövőben is, sem tőle, sem más országos politikustól nem fogadok el ilyet. Nem érdekel, milyen pozícióból szólít meg

– mondta Cser-Palkovics, aki úgy tervezi, végigszolgálja a 2029-ig tartó önkormányzati ciklust.

Cser-Palkovics arról is beszélt, hogy habár még nem tudni, milyen lesz az új kormány önkormányzati rendszere, biztosan sok új kihívás elé fogja állítani a városvezetőket. Bízik abban, hogy a kormányzattal közösen tudnak majd megoldást találni az önkormányzatok.

A székesfehérvári polgármester a Partizánban múlt héten a távozó kormány hibáiról is beszélt.