Közlöny: Új parlament, Corvin-lánc, szenteste

Megjelentek a Magyar Közlönyben a köztársasági elnök határozatai. Hivatalossá vált, hogy Sulyok Tamás május 9-én 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését. Az államfő arról is döntött, kik kapnak – Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére – Corvin-lánc kitüntetést.

Sulyok Tamás államfő – minapi rektori kinevezése után – az egyik legnagyobb magyar állami kitüntetést adományozta Trócsányi Lászlónak. Az indoklás szerint a volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet

kivételes jogtudományi és kiemelkedő oktatói munkássága, a hazai tudományos életet gazdagító tevékenysége, különösen az összehasonlító alkotmányjog, a közigazgatási bíráskodás és az európai közjog területén, valamint a a nemzeti alkotmányjog és az európai integráció összefüggéseinek tárgykörében kifejtett példaértékű munkájáért

kapta az elismerést. Corvin-láncot kapott Barsi Balázs ferences szerzetes, teológus, hitszónok, teológiai tanár a

kivételes hittudományi és elhivatott oktatói tevékenysége, a Szentírás megértését, az evangéliumi szeretet és testvériesség megélését, illetve a hitben való elmélyülést szolgáló, generációk gondolkodását és lelki életét formáló, példaértékű életútja

elismeréseként. (Az ő nevéhez köthető az Antigenderista eskü néven ismert szöveg – a szerk.)

Megkapta a kitüntetést Bogárdi Szabó István református lelkipásztor, teológus, a Károli Gáspár Református Egyetem hitéleti rektorhelyettese. A Dunamelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke

kivételes lelkipásztori és hittudományi tevékenysége, az egyház közösségeinek és intézményrendszerének fejlődése érdekében végzett, az elesettek és kiszolgáltatottak támogatása iránt elhivatott szolgálata, valamint a Szentírás üzenetének átadása és a lelkészképzés terén is meghatározó munkája, példaadó életútja elismeréseként

A közlönyben megjelent a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) határozata arról, amely hitelesítette a szentestéről szóló népszavazásra javasolt kérdést.

Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

Azt ezúttal is a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nyújtotta be. Az NVB úgy ítélte meg, hogy a kérdés megfelel az Alaptörvényben, a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben előírt követelményeknek. A szakszervezet kezdeményezését már korábban is jóváhagyta a testület, ám azt akkor több magánszemély is megtámadta, a Kúria pedig végül megtagadta a kérdés hitelesítését.