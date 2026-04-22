Hogy kiszűrje a nem hívőket, India egyik legszentebb temploma brutális intézkedést vezet be

Vasárnap vette kezdetét India egyik legfontosabb vallási zarándoklata, a Char Dham Yatra (szó szerint: „Négy Hajlék Zarándoklat”), melynek során négy szent helyet keresnek fel a hinduk a Himalája hegyei között.

Az első két állomás templomát, a Gangotrit és a Yamunotrit hétfő óta lehet látogatni – a téli hónapokban a nagy hóesés miatt zárva tartanak, és csak tavasszal nyitnak ki. Utóbbi továbbrqa is nyitva áll mindenki számára, előbbi viszont innen nézve elég brutális intézkedést vezetett be.

A zarándokoknak innia kell a Panchgavyából, mely öt tehénből származó összetevőből áll: tej, aludttej (másforrások szerint túró, joghurt), ghí (azaz tisztított vaj), vizelet és trágya.

Dharmendra Semwal, a Gangotri templom bizottságának elnöke szerint a látogatók megtisztelve kell emiatt érezni magukat.

A hívőknek szerencsésnek kell tekinteniük magukra, hogy kapnak ebből a szent anyagból. Korábban csak a pudzsárik [papok] és azok fogyaszthatták, akik a szentélybe is beléphettek.

– idézte az Indian Express, amelynek arról is beszélt Semwal, hogy céljuk a nem hívők kiszűrése, akik „tisztelik a Sanatant”, vagyis a hindu hit tisztaságát, azok gond nélkül elfogyasztják.

A Gaumutra [a tehénvizelet] szent számunkra, hogyan tisztelnék a Gangát [hinduk legszentebb folyója, amelynek spirituális központja és egyik fő szentélye a Gangotri] azok, akik nem tisztelik a tehenet?

– merült fel a helyiekben a kérdés, bár nem mindenki ért egyet a lépéssel a cikk szerint.

A zarándoklat másik két helyszíne, Badrinath és Kedarnath, ahol majd csak később kezdődik meg a nyitás, szintén korlátozásokat jelentett be korábban: a belépni kívánóknak eskü alatt tett nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben megerősítik a Sanatanba vetett hitüket.

Hogy ez a nem hívőket miért tántorítaná el, nem tér ki az írás, arra viszont igen, hogy a korlátozások betartatása elég nehézkésnek tűnik, mivel csak Kedarnathban tavaly 17,7 millió zarándok regisztrálta magát, és arról is beszámoltak, eleve milyen komoly előkészületek szükségesek a zarándoklat lehetővé tételéhez. Így korlát- és útfelújításokra, esővédő tetők építésére, az áram- és vízellátás biztosítására, utóbbi nem csak az emberek számára, hanem a zarándoklatot segítő lovaknak és öszvéreknek. Illetve, hogy a túlzott tömeg ne torlódjon fel, a bérelhető gyaloghintóknak, teherhordó állatoknak drosztokat alakítottak ki, és a rendőrség is plusz személyzetet és eszközöket rendelt a helyszínre.