Wolf Kati: Nem pont azért szavazott az ország a változásra, hogy végre ne csak egyik, vagy másik vélemény lehessen, hanem legyenek középutak?

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 04. 22. 06:55
Puzsér Róbert a napokban tett közzé az Instagram-oldalán egy fotót arról a hotelszobáról, amit heteken át lehetett látni a radnaimark.hu nevű, azóta már megszűnt oldalon. Az eredeti képhez képest az volt a különbség, hogy az ágyra két közösülő figurát szerkesztettek, a férfi fejére a Tisza Párt, a nő fejére pedig a Fidesz logója került. Puzsér posztja többekből is ellenérzéseket váltott ki, sokan sérelmezték például, hogy miért épp női karakterrel azonosította a leköszönő pártot.

A poszttal Wolf Kati is találkozott, újra is osztotta azt a saját oldalán. Sorait azzal kezdte, hogy Puzsér bejegyzése meglátása szerint megint elindított egy érdekes vitát, vagy vitaindító gondolatot.

Vagy egyszerűen csak annyit mondott, hogy a férfiak többet politizálnak. Nem állította, hogy okosabbak lennének, sem azt, hogy jobban értenének hozzá – pusztán egy létező arányról beszélt. Ez az arány változik (és szerencsére egyre több nő kapcsolódik be a közéletbe), de attól még nem biztos, hogy már teljesen meg is fordult. A pontos választ majd úgyis a szociológusok adják meg. Amit viszont kiváltott a posztja, az már egy egészen más történet… A reakció nem volt vérmes és előítéletes? Láttam a beszélgetést, és Puzsér mondandójában szerintem sem nőgyűlölet, sem hímsovinizmus, sem lekezelő szándék nem volt.

Mint írja, talán itt jön a lényeg:

„Nem pont azért szavazott az ország a változásra, hogy végre ne csak egyik, vagy másik oldal legyen, ne csak egyik, vagy másik vélemény lehessen, hanem legyenek középutak? Forduljunk a másik felé kiváncsisággal és jó szándékkal, nem pedig előítélettel, bűnbak-kereséssel? Csodás világ lenne, ha nem lenne cél veszekedni, kekeckedni, felszólítani a másikat, és fentről kinyilatkoztatni, hogy annak mit és hogy kéne csinálnia, mondania! Pláne, ha az alapvető szándék jó. Hogy ne kioktatás legyen, hanem párbeszéd? A rajzzal kapcsolatban: a képen szereplő nő talán még boldog is😘. A Fidesz pedig nem az”

– zárta posztját Wolf Kati, aki korábban lapunk is interjút adott, melyben egyebek között arról is beszélt, hogy nem érti, miért aggatták rá a fideszes énekes jelzőt.

Irtózatosan bántja, ha NER-kegyeltként azonosítják, és azt sem pontosan érti, miért aggatták rá a fideszes énekes jelzőt. Az énekessel készült nagyinterjúnkban nem kerülhettük ki a gyermekvédelem kérdését, melyről sokat posztolt, és sokszor fel is háborodott.

