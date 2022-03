Két rakéta találta el Lvivet, öt ember megsebesült

Öt ember megsebesült, miután két rakéta csapódott be a nyugat-ukrajnai Lvivben – közölte Makszim Kozickij, megyei kormányzó. A rakéták a város határán belül csapódtak be.

A hatóságok az erőteljes robbanások után arra kérték a lakosságot, hogy keressenek menedéket. A CNN riportere szerint egy, a belvárostól mindössze tíz percre található üzemanyagraktárat ért találat. Andrij Szadovij lvivi polgármester azt mondta, hogy lakóépületet nem ért a légicsapás.

BREAKING NEWS: Getting the first look from the scene of the airstrike in Lviv from @donlemon pic.twitter.com/rNT93EVu5T

— Nora Neus (@noraneus) March 26, 2022