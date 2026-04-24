Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint nagy és pozitív változásokat fog hozni Magyar Péter győzelme az Európai Unió (EU) és Magyarország kapcsolatában, de az uniós vezetőknek érdemes türelmesnek lennie vele – írta a Financial Times interjúja alapján a 444.

Nagyon komoly változást jelent az EU-hoz, a MAGA-mozgalomhoz, Oroszországhoz, a korrupcióhoz, a jogállamisághoz és a sajtószabadsághoz való viszonyulásban

– részletezte Tusk, ugyanakkor kiemelte: a kormányváltás ellenére Magyarország sok más európai országnál konzervatívabb maradt.

Egyes kollégák mintha abba az illúzióba ringatnák magukat, hogy ez egy progresszív–szélsőjobboldali összecsapás volt. Ez nem igaz

– tisztázta a lengyel politikus, aki a progresszív-szocialista kollégáinak is üzent: „Nekik meg kell érteniük a magyarországi helyzetet”. Szerinte a magyarok az uniós átlagnál szkeptikusabbak Ukrajnával kapcsolatban, csakúgy, mint a klímaváltozás, a migráció vagy a vallás és a nemzet kérdéseiben.