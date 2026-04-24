donald tuskeurópai uniókapcsolatokliberális
Nagyvilág

Tusk szerint az európai vezetőknek türelmesnek kell lenniük Magyar Péterrel

Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP
admin Ürmös Dániel
2026. 04. 24. 08:56
A lengyel kormányfő szerint komoly változást hozhat Magyar Péter az unió és Magyarország kapcsolatában, ám türelemre és a magyar helyzet jobb megértésére van szükség szerinte az európai politikusok részéről.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint nagy és pozitív változásokat fog hozni Magyar Péter győzelme az Európai Unió (EU) és Magyarország kapcsolatában, de az uniós vezetőknek érdemes türelmesnek lennie vele – írta a Financial Times interjúja alapján a 444.

Nagyon komoly változást jelent az EU-hoz, a MAGA-mozgalomhoz, Oroszországhoz, a korrupcióhoz, a jogállamisághoz és a sajtószabadsághoz való viszonyulásban

– részletezte Tusk, ugyanakkor kiemelte: a kormányváltás ellenére Magyarország sok más európai országnál konzervatívabb maradt.

Egyes kollégák mintha abba az illúzióba ringatnák magukat, hogy ez egy progresszív–szélsőjobboldali összecsapás volt. Ez nem igaz

– tisztázta a lengyel politikus, aki a progresszív-szocialista kollégáinak is üzent: „Nekik meg kell érteniük a magyarországi helyzetet”. Szerinte a magyarok az uniós átlagnál szkeptikusabbak Ukrajnával kapcsolatban, csakúgy, mint a klímaváltozás, a migráció vagy a vallás és a nemzet kérdéseiben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik