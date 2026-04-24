Megszerezték egy demens asszony 80 milliós házát, és még a bankba is becsalták kétszer

Három férfi letartoztatását rendelte el a Miskolci Járásbíróság, akik becsaptak egy idős, súlyos fokban demens asszonyt, és ezzel több mint 80 millió forintot szereztek.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint az ügy első rendű gyanúsítottja tavaly februárban ajándékozási szerződést kötött az asszonnyal egy miskolctapolcai ingatlan vonatkozásában, arra a hamis indokra hivatkozva, hogy évtizedek óta barátok és a férfi folyamatosan gondoskodik az idős nőről.

A terhelt tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezték, majd a férfi a házat rövid időn belül eladta, amivel több mint 80 millió forint kárt okozott az idős nőnek. A másodrendű gyanúsított 2025 áprilisában arra vette rá az asszonyt, hogy pénzt vegyen fel a bankszámlájáról. Az asszonyt egy miskolci bankfiókba vitte, ahol a nő több mint négymillió forintot vett fel, és adott át a terheltnek.

Lehúzás

Ezzel a módszerrel később a harmadrendű gyanúsított is mintegy másfélmillió forintot szerzett meg az idős nőtől. A törvényszék közölte, bizonyítottság esetén az első rendű terhelt cselekményei különösen nagy kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás bűntettének, még társai cselekményei csalás bűntette minősített esetének megállapítására alkalmasak.

A bíróság a kiszabható büntetési tétel miatt fennálló szökés, elrejtőzés veszélye okán a letartóztatás elrendelésével látta biztosítottnak a terheltek eljárási cselekményeken való részvételét. Álláspontja szerint tartani kell attól is, hogy kényszerintézkedés hiányában az eljárás más résztvevőit jogellenesen befolyásolnák, illetve tárgyi bizonyítási eszközt rejtenének el vagy semmisítenének meg.

Hozzátették, előéletük és életvitelük alapján következtetni lehet a bűnismétlésre is, így a bíróság mindhármuk vonatkozásában 2026. május 23. napjáig rendelte el letartóztatást. A végzés a másod- és harmadrendű terhelt tekintetében végleges.

