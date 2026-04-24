Megszökött egy rab a börtönből, ez vár rá

Gyorsított eljárásban állította bíróság elé a Debreceni Járási Ügyészség azt a férfit, aki megszökött az egyik Hajdú-Bihar vármegyei büntetés-végrehajtási intézetből. A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi február 28-án délután, bv-intézeti felügyelet mellett, az intézmény belső udvarán, szabad levegőn tartózkodott, a társaival együtt.

A sorakozó közben azonban lemaradt tőlük. Röviddel ezt követően átmászott egy drótkerítésen, ahonnan meg tudta közelíteni a bv-intézet külső falát, és azon, valamint egy üres telken át kijutott az utcára. A rendőrök a szökés észlelését követően néhány órán belül elfogták a településen.

A Debreceni Járásbíróság egy év börtönbüntetésre és egy év közügyektől eltiltásra ítélte az elkövetőt, fogolyszökés bűntette miatt. A vádlott és védője fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.

