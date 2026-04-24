Horvát kormányfő: Az Adria kőolajvezeték stabil és biztonságos

2026. 04. 24. 07:11
Minden rendben működik az Adria kőolajvezetékkel kapcsolatban a horvát kormányfő szerint – a Mol ugyanakkor nem így látja, és perel.

Az Adria kőolajvezeték bebizonyította, hogy működőképes, stabil és biztonságos – mondta a csütörtöki uniós csúcstalálkozó előtt Andrej Plenkovics horvát miniszterelnök a telex szerint. A Barátság kőolajvezeték szünetelése miatt Magyarországra is Horvátországon keresztül érkezett a kőolaj. Amint azt megírtuk, hosszú idő után először tegnap érkezett újra orosz olaj a Barátságon.

Nem jött orosz olaj az Adrián

„Minden rendben működik, a megállapodások ott vannak, megy az átvitel” – nyilatkozta Plenkovics. Nem szállítottak Magyarországra orosz olajat a vezetéken, „nincs automatizmus” – válaszolta arra a kérdésre, hogy engedtek-e orosz forrást.

Ez korábban komoly nézeteltérést váltott ki a Mol és az Adriát üzemeltető Janaf között: előbbi márciusban fel is jelentette a horvát felet az Európai Bizottságnál, mert szerinte a Janaf magatartása során visszaél a monopolhelyzetével amikor nem engedélyezi az orosz olaj szállítását.

Orbán, Magyar és Ukrajna is szóba került

Orbán távozásával kapcsolatban elmondta: meglátják, egységesebb lesz-e így az Európai Unió (EU). Magyar Péterrel nagyon jót beszélgetett a napokban és arra számít, jó együttműködés lesz az EU 27 vezetője között.

Plenkovics nem tartja valószínűnek, hogy Ukrajna 2027-re végezzen az EU-csatlakozási folyamattal. Mint elmondta, Horvátországnak is hat évbe tellett, mire 2013 közepén csatlakozni tudott a szervezethez – annak ellenére, hogy viszonylag gyorsan haladtak a tárgyalások.

„Gondolkodni kell a Hezbollahról” – három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet
Trump: Minden iráni hajót meg kell semmisíteni, amely aknát próbál telepíteni a Hormuzi-szorosban
Ukrán drónok csapták szét az orosz olajrendszer fontos pillérét
Karácsony Gergely: Fideszes politikusok négyszemközt elmondták, csodálják, hogy még nem döglöttünk meg
