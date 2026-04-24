Egy amerikai katona, aki maga is részt vett Maduro elfogásában, napokkal korábban a Polymarketen fogadott arra, hogy a venezuelai elnök elveszíti a hatalmát

admin Rugli Tamás
2026. 04. 24. 09:07
Gannon Ken Van Dyke több mint 400 ezer dollárt nyert a Polymarketen a bennfentes információinak köszönhetően, több fogadását alig néhány órával azelőtt kötötte csak, hogy az első rakéták Caracasra hullottak. Most azonban lebukott, és várhatóan hosszú évekre börtönbe kerül.

Őrizetbe vettek egy amerikai katonát, aki 410 ezer dollárt nyert a fogadási piacon a venezuelai elnök elleni rajtaütésre tett, bennfentes információkon alapuló fogadásaival – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.

Az MTI szeméje szerint az amerikai különleges erők katonáját, Gannon Ken Van Dyke-ot  – aki maga is részt vett a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására irányuló katonai műveletben – azzal vádolják, hogy a küldetéssel kapcsolatos titkos információkat használt fel, és így nyert később több mint 400 ezer dollárt a Polymarketen.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma

  • személyes haszonszerzés céljából történő kormányzati titkos információk jogellenes felhasználásával,
  • nem nyilvános kormányzati információk ellopásával,
  • árucikkcsalással,
  • elektronikus csalással
  • és jogellenes pénzügyi tranzakcióval vádolta meg a katonát, akinek

várhatóan évekre börtönbe kell mennie.

A szövetségi ügyészség szerint a 38 éves Van Dyke részt vett Maduro elfogásának megtervezésében és az akció végrehajtásában. Annak ellenére, hogy titoktartási megállapodásokat írt alá, amelyekben megígérte, hogy nem ad ki „semmilyen titkos vagy érzékeny információt” a műveletekkel kapcsolatban, az ügyészek szerint a katona ezeket az információkat felhasználta arra, hogy számos fogadást kössön arra, hogy „Maduro 2026. január 31-ig elveszíti hatalmát”.

Van Dyke úgy bukott le, hogy a Polymarket felfedezte, hogy valaki titkos kormányzati információk alapján kereskedik, értesítette az igazságügyi minisztériumot, és együttműködött a nyomozásban. „A bennfentes kereskedelemnek nincs helye a Polymarketen” – írták a vállalat közleményében. Az úgynevezett jóslatpiacokat felügyelő szövetségi ügynökség, az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) csütörtökön bejelentette, hogy ugyancsak panaszt nyújtott be Van Dyke ellen. A panasz szerint Van Dyke december 26-án – alig több mint egy héttel azelőtt, hogy az amerikai erők Caracasba repültek és elfogták Madurót – 35 ezer dollárt utalt át személyes bankszámlájáról egy kriptovaluta-tőzsdei számlára, hogy fogadásokat kössön arra, mikor távolíthatják el Madurót a hatalomból. Ezeket a fogadásokat december 30-a és január 2-a között kötötte meg, a többségét január 2-án éjjel – alig néhány órával azelőtt, hogy az első rakéták Caracasra hullottak volna.

