Egy amerikai katona, aki maga is részt vett Maduro elfogásában, napokkal korábban a Polymarketen fogadott arra, hogy a venezuelai elnök elveszíti a hatalmát

Őrizetbe vettek egy amerikai katonát, aki 410 ezer dollárt nyert a fogadási piacon a venezuelai elnök elleni rajtaütésre tett, bennfentes információkon alapuló fogadásaival – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.

Az MTI szeméje szerint az amerikai különleges erők katonáját, Gannon Ken Van Dyke-ot – aki maga is részt vett a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására irányuló katonai műveletben – azzal vádolják, hogy a küldetéssel kapcsolatos titkos információkat használt fel, és így nyert később több mint 400 ezer dollárt a Polymarketen.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma

személyes haszonszerzés céljából történő kormányzati titkos információk jogellenes felhasználásával,

nem nyilvános kormányzati információk ellopásával,

árucikkcsalással,

elektronikus csalással

és jogellenes pénzügyi tranzakcióval vádolta meg a katonát, akinek

várhatóan évekre börtönbe kell mennie.

A szövetségi ügyészség szerint a 38 éves Van Dyke részt vett Maduro elfogásának megtervezésében és az akció végrehajtásában. Annak ellenére, hogy titoktartási megállapodásokat írt alá, amelyekben megígérte, hogy nem ad ki „semmilyen titkos vagy érzékeny információt” a műveletekkel kapcsolatban, az ügyészek szerint a katona ezeket az információkat felhasználta arra, hogy számos fogadást kössön arra, hogy „Maduro 2026. január 31-ig elveszíti hatalmát”.

Van Dyke úgy bukott le, hogy a Polymarket felfedezte, hogy valaki titkos kormányzati információk alapján kereskedik, értesítette az igazságügyi minisztériumot, és együttműködött a nyomozásban. „A bennfentes kereskedelemnek nincs helye a Polymarketen” – írták a vállalat közleményében. Az úgynevezett jóslatpiacokat felügyelő szövetségi ügynökség, az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) csütörtökön bejelentette, hogy ugyancsak panaszt nyújtott be Van Dyke ellen. A panasz szerint Van Dyke december 26-án – alig több mint egy héttel azelőtt, hogy az amerikai erők Caracasba repültek és elfogták Madurót – 35 ezer dollárt utalt át személyes bankszámlájáról egy kriptovaluta-tőzsdei számlára, hogy fogadásokat kössön arra, mikor távolíthatják el Madurót a hatalomból. Ezeket a fogadásokat december 30-a és január 2-a között kötötte meg, a többségét január 2-án éjjel – alig néhány órával azelőtt, hogy az első rakéták Caracasra hullottak volna.