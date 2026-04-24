Nem tud új kormányt alakítani a szlovén liberális miniszterelnök, Orbán barátja kaphat most esélyt

A szlovén ügyvezető kormányfő, Robert Golob hétfőn bejelentette, hogy pártja, a Szabadság Mozgalom (GS) nem tud új kormánykoalíciót alakítani, ezzel megnyílhat az út Golob legfőbb riválisa, a populista Janez Jansa volt miniszterelnök előtt, hogy SDS nevű pártja élén visszatérjen a hatalomba. A liberális Golob Szabadság Mozgalma egyetlen mandátum előnnyel nyerte meg a márciusi választásokat, miután hatalmas hajrával megfordította a választási hajrában a pártok erősorrendjét. A GS huszonkilenc helyet szerzett a kilencvenből a szlovén törvényhozásban, a jobboldali-populista, illiberális SDS pedig huszonnyolcat. A GS azonban hiába tárgyalt a parlamentbe bejutó kisebb pártokkal, nem tudott többséget kikovácsolni.

Ennek oka, hogy saját eddigi szövetségesei – akikkel együtt kormányzott az elmúlt négy évben – annyira meggyengültek, hogy nem tudnak többséget biztosítaniből. A szocdemek hat, az ultrabalos Levica 5 mandátumot szerzett. Másrészt a parlamentbe bejutott többi párt inkább a jobboldalra húz – például a kereszténydemokrata NSi és a vele szövetségben induló SLS és Fokus nevű tömörülés, illetve az SDS-ből kivált Demokraták, amelyek összesen 15 mandátumot szereztek. Ha ezek a pártok összefognak valakivel, az inkább Janez Jansa lesz, aki Orbán Viktor térségbeli egyik legfontosabb szövetségesének, barátjának számít.

Ezzel pedig megnyílik az út Jansa előtt, hogy az SDS 28 mandátuma birtokában megpróbáljon kormányt alakítani. Az SDS potenciális partnerei közül az NSi és szövetségesei kilenc mandátummal rendelkeznek, a Demokraták pedig hattal, így összesen 43 mandátummal rendelkezne a „klasszikus” szlovén jobboldal, ami nem elég a többséghez. Az új kabinet tehát várhatóan nem egy „egyszerű” vagy „klasszikus” jobboldali koalíció összekovácsolása révén születhet meg, hanem szükségük lesz a szélsőségesek támogatására is.